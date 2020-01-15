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Украина

В Киеве одна из улиц в центре станет односторонней

9:31 15 января 2020 81
улица Шелковичная в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Столичная улица Шелковичная, выложенная брусчаткой, имеет крутой спуск вниз (со сверхнормативным уклоном). Съезжать в этом месте нужно очень осторожно, особенно во время осадков. И на пересечении с улицами Бассейной и Мечникова нередко возникали конфликты транспортных потоков. Теперь движение будет организовано по-другому. 19 января на Шелковичной заменят дорожные знаки, а с 20 января часть ее станет односторонней.

В целях повышения уровня безопасности вводится новая схема движения: транспорт сможет проезжать только вверх, а спуск по улице Шелковичной (на участке между улицами Лютеранская и Бассейная) запретят всем автомобилям за исключением машин скорой помощи, въезжающих на территорию Александровской клинической больницы и выезжающих оттуда. Водителям следует внимательно планировать поездки.

А в туннеле на Почтовой площади коммунальщики установили комплекс светоповоротных элементов, чтобы обезопасить движение в этом месте. На железобетонных конструкциях появились указатели направления поворота, при въезде в туннель нанесена вертикальная разметка. Элементы изготовлены с использованием пленки европейского производства и имеют качественный светоповоротный эффект. Это поможет водителям лучше ориентироваться в туннеле и минимизировать аварийность участка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве из-за прорыва на теплотрассе возле Ocean Plaza общественный транспорт изменил маршруты.

Напомним также, что в Киеве временно ограничено движение на Северном и Южном мостах.

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