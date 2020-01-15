Украина

Офис Генерального прокурора и СБУ обратились к Ирану с запросом о передаче нашей стране бортовых самописцев («черных ящиков») со сбитого над Тегераном самолета рейса PS752. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Запрос направлен в рамках оказания правовой помощи.

«Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании „Международные авиалинии Украины“, выполнявшие рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, расшифровку «черных ящиков» со сбитого самолета в Киеве готовы начать уже 20 января.

Об этом в комментарии ТСН заявил директор Киевского НИИ судебных экспертиз Александр Рувин.

По его информации, 15 января в Киеве ожидают главу авиационных властей Ирана.

Напомним, ранее стало известно, что для расшифровки записей бортовых самописцев со сбитого над Тегераном самолета МАУ привлекут специалистов из Франции.

Также стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видео, на котором зафиксирован пуск ракеты по украинскому авиалайнеру.



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