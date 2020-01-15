В России нашли виновников аномально теплой зимы

Мир

В России, периодически обвиняющей США во всех смертных грехах, в том числе и в использовании людей в качестве подопытных в «секретных лабораториях», заявили, что Америка виновата в теплой российской зиме.

Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, который не исключает возможность применения США климатического оружия: «Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего».

Журавлев назвал климатические изменения «неслучайными» и заявил, что «они (США, — Ред.) вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие». «Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия. Если вечная мерзлота сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», — сказал депутат.

Интернет-пользователи живо отреагировали на заявления Журавлева и его конспирологическую теорию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский депутат Журавлев незаконно приехал на Донбасс — в населенный пункт Золотое Луганской области, откуда были отведены подразделения ВСУ.

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