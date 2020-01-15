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Послание Путина Федеральному собранию: онлайн-трансляция

10:31 15 января 2020 246
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В этом году мероприятие состоится в Центральном выставочном зале «Манеж». Напомним, накануне стало известно имя преемника Путина.

Начало — в 10:00 мск (11:00 по киевскому времени).

Кроме места провозглашения послания, новшеством станет и трансляция послания на уличных медиафасадах.

Для тех же, кто был приглашен в «Манеж» (депутаты, министры и около 900 журналистов российских и иностранных изданий) приготовили «бюджетное» угощение, которое, судя по фото, появившимся в соцсетях, и выглядит достаточно скромно.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Путин вынашивает идею реинкарнации проекта «Новороссия» для расчленения и уничтожения Украины.

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