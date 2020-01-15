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Мир

Человек-змея: из-за редкого заболевания кожа десятилетнего мальчика напоминает чешую (фото, видео)

11:04 15 января 2020 136
Джаганнат п
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

10-летний мальчик из Индии по имени Джаганнат получил прозвище «человек-змея». Из-за редкого врожденного заболевания под названием ламеллярный ихтиоз кожа ребенка напоминает чешую. Джаганнату нужно каждый час принимать ванну и каждые три часа — мазаться увлажняющими кремами, чтобы его чересчур сухая кожа не так сильно трескалась.

Как сообщает Daily Mail, иногда его кожа становится настолько жесткой, что ребенок не в состоянии нормально ходить и ему нужно опираться о палку, чтобы выпрямить конечности.

Отец мальчика Прабхакар Прадхан говорит, что у него не хватает денег на лечение и что его сердце разрывается, когда он видит, как ежедневно страдает его сын.

Болезнь неизлечима — можно лишь несколько облегчить ее симптомы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Бельгии живут брат и сестра, страдающие редчайшим генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение.

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