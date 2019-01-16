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В Бельгии брат и сестра страдают редчайшим генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение (фото)

13:20 16 января 2019   603
Мишель и Амбер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Бельгии проживают брат и сестра, страдающие редчайшей генетической болезнью, вызывающей преждевременное старение — прогерией или синдромом Хатчинсона-Гилфорда. Люди с таким заболеванием долго не живут. На сегодняшний день рекордом является срок жизни в 26 лет.

Как пишет Daily Mail, в мире сейчас существует лишь 155 человек с таким же диагнозом. Когда у Вима и Годелив Вандерверт родился первенец — Мишель, врачи сказали им, что рождение у них второго ребенка с тем же диагнозом невозможно. Однако, вопреки теории вероятности, у их дочери Амбер в возрасте семи недель выявили то же заболевание.

Сейчас Мишелю уже 20 лет. Амбер — 12. Брату и сестре часто приходится сталкиваться с жестокостью окружающих. В школе и на улице они часто подвергались насмешкам. Поэтому Мишель и Амбер привыкли поддерживать друг друга.

«Если у Амбер есть вопросы, она всегда приходит ко мне. Хорошо, что я все еще могу быть большим братом. Потому что, если бы у Амбер не было бы прогерии, она была бы уже намного больше меня», — шутит Мишель.

Мишель обожает скорость и быструю езду, а Амбер любит танцевать. Мишель рассчитывает, что они с сестрой побьют рекорд долгожительства среди больных прогерией.

Мишель и Амбер с родителями

Ранее «ФАКТЫ» в эксклюзивном материале сообщали о девочке из Винницы, страдающей прогерией: Девочка за год проживает восемь лет, — история стремительно стареющей украинки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти 11-летнего мальчика, который из-за редкой болезни постоянно хотел есть и глотал даже туалетную бумагу.

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