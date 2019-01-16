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В Бельгии брат и сестра страдают редчайшим генетическим заболеванием, вызывающим преждевременное старение (фото)
В Бельгии проживают брат и сестра, страдающие редчайшей генетической болезнью, вызывающей преждевременное старение — прогерией или синдромом Хатчинсона-Гилфорда. Люди с таким заболеванием долго не живут. На сегодняшний день рекордом является срок жизни в 26 лет.
Как пишет Daily Mail, в мире сейчас существует лишь 155 человек с таким же диагнозом. Когда у Вима и Годелив Вандерверт родился первенец — Мишель, врачи сказали им, что рождение у них второго ребенка с тем же диагнозом невозможно. Однако, вопреки теории вероятности, у их дочери Амбер в возрасте семи недель выявили то же заболевание.
Сейчас Мишелю уже 20 лет. Амбер — 12. Брату и сестре часто приходится сталкиваться с жестокостью окружающих. В школе и на улице они часто подвергались насмешкам. Поэтому Мишель и Амбер привыкли поддерживать друг друга.
«Если у Амбер есть вопросы, она всегда приходит ко мне. Хорошо, что я все еще могу быть большим братом. Потому что, если бы у Амбер не было бы прогерии, она была бы уже намного больше меня», — шутит Мишель.
Мишель обожает скорость и быструю езду, а Амбер любит танцевать. Мишель рассчитывает, что они с сестрой побьют рекорд долгожительства среди больных прогерией.
Мишель и Амбер с родителями
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