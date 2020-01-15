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Украина

Похолодает: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни и на Крещение

13:04 15 января 2020 78
Зима без снега
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 16 января, как и ранее, в Украине удержится сухая погода — ее все еще определяет антициклон.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в четверг составит + 1 + 5 градусов, в западных регионах будет теплее — до + 4 + 9 градусов.

В Киеве 16 января также будет сухо, но возможно увеличение облачности. Это приведет к тому, что в столице будет прохладно — около +2 градусов.

Что же касается 19 января, то, похоже настоящих крещенских морозов в этом году в Украине не будет.

«Если кто-то хочет сильных морозов и много снега, то сначала придется порадоваться небольшому похолоданию в ближайшее время. Но не просто в ближайшее время, а на Крещение. Как раз тогда, когда большинство из нас ждет какого-то особенного холода. Особенный не ожидается, но будет — до небольших морозов», — прогнозирует синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики прогнозируют ночью 16 января заморозки до -4 градусов, а в западных регионах — и до -6 градусов.

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