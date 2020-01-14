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Похолодание еще впереди: синоптик уточнила прогноз на 15 января
Середина календарной зимы продолжает радовать украинцев комфортными погодными условиями, однако уже в обозримом будущем нас ожидает похолодание. Об этом в своем Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Тем временем «верхушка» зимы ничем не будет отличаться от начала сезона. 15 декабря в Украине будет доминировать антициклон, а вместе с ним — сухая и теплая погода.
Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 2−6 градусов тепла, а на западе страны — до 9 градусов.
Киев не станет исключением — осадков в столице не прогнозируется, а температура воздуха в течения дня будет колебаться у отметок 3−5 градусов.
Погодная карта Европы на 15 января 2020 года
Напомним, аномально теплая зима приводит к неожиданным последствиям — например, в Запорожье голые мужчины устроили массовый шопинг в одном из супермаркетов.
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