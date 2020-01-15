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Украина

Авария на теплотрассе возле Осеan Plaza в Киеве: ремонтные работы закончены

14:31 15 января 2020 69
авария возле Осеan Plaza в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

15 января в «Киевтеплоэнерго» сообщили, что аварийные бригады, ликвидирующие повреждение на магистральном трубопроводе возле ТРЦ «Ocean Plaza», завершили ремонтные работы. С момента масштабного прорыва теплотрассы (с 13 января) тепловики круглосуточно устраняли последствия аварии: демонтировали и заменили 23-метровый аварийный участок (на улице Антоновича, 176) теплотрассы.

Как сообщили на сайте Ocean Plaza, после потопа, который произошел в здании торгового центра, там продолжаются противоаварийные работы и проверяются коммуникации. Об открытии ТРЦ сообщат дополнительно.

Теперь за дело возьмутся дорожники: они должны уложить асфальт и привести в порядок территорию на месте аварии, где образовались огромные промоины и провалы в асфальте. Как уже сообщалось, из-за аварии часть улицы Антоновича перекрыли, а возле Ocean Plaza транспорт сменил маршруты. По предварительной информации, транспортное движение возле Лыбедской площади планируют восстановить в среду, 15 января.

Напомним, что из-за аварии три тысячи строений, подключенных к теплопроводу, перевели на другие источники питания. По состоянию на утро среды отремонтированную систему наполнили теплоносителем и переключили клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что делом о горячем потопе возле Ocean Plaza занялась полиция. Следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

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