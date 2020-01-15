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Минюст назвал самые популярные имена среди киевлян, рожденных в 2019 году
В 2019 году новорожденным девочкам, появившимся на свет в Киеве, чаще всего давали имена Мария, София, Соломия, Полина, Варвава, Алиса, Ева, Милана и Арина. Кстати, самыми популярными в первом полугодии 2018 года были имена София, Мария, Злата, Милана.
Как сообщает сайт города Киева со ссылкой на данные Минюста, среди мальчиков в 2019 году были популярны имена: Максим, Александр, Дмитрий, Матвей, Марк и Артем.
Всего в 2019 году в столице родились около 30 тысяч детей.
Также сообщается, что самыми популярными именами среди зарегистрированных новорожденных в 2020 году стали: София, Полина, Милана, Елизавета и Мария — для девочек, а для мальчиков — Александр, Максим, Дмитрий, Михаил, Иван.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ТОП-10 популярных имен для новорожденных в 2017 году вошли София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина и Карина, а также Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав и Матвей.
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