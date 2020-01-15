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- 16:04 Эвакуаторы в Киеве начнут работать круглосуточно
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Эвакуаторы в Киеве начнут работать круглосуточно (видео)
В Киеве начали работу новые эвакуаторы, которые за считаные минуты забирают с проезжей части автомобили нарушителей. При этом водитель эвакуатора даже не покидает кабину. Есть и такой спецтранспорт, который эвакуирует автомобили, припаркованные «елочкой» или стоящие на тротуаре. Об этом городской голова сообщает на своей странице в Facebook.
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Таким образом столичные власти активизировали работу инспекции по парковке автотранспорта. Теперь дежурство ведется в две смены — с 8:00 до 16:00 и с 16:00 до 23:00. В понедельник, 13 января, установили своеобразный рекорд: эвакуировали 104 автомобиля нарушителей. Вскоре (с увеличением штата) планируется внедрить и ночную смену дежурства.
На сегодняшний день в Киеве эвакуацией транспорта занимаются две коммунальные и три частные компании — на улицы выезжают 22 эвакуатора (в инспекции работают 30 специалистов). Городские власти совместно с Главным управлением Нацполиции в городе Киеве изыскивают возможность обустроить штрафплощадку недалеко от центра столицы, чтобы сократить время рейсов эвакуаторов.
Инспекторы службы парковки постепенно начинают работать на левобережье Киева, в частности, на Березняках. Расширяют «географию» локаций от неправильно припаркованных машин и на правом берегу: на очереди инспектирование территорий близ станций метро «Житомирская» и «Академгородок».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в Киеве изменили правила возврата авто со штрафплощадки.
Напомним, что вскоре еще одна улица в центре Киева станет односторонней.
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