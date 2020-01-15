Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск: что инкриминируют

Происшествия

Экс-парламентария 8 созыва Дениса Дзензерского, подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. По запросу НАБУ он объявлен в национальный розыск.



Как сообщает УНН, ссылаясь на информацию МВД, Денис Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов 5 декабря 2019 года.



Его обвиняют в декларировании недостоверной информации. Сообщается, что мера пресечения к Дзензерскому не применялась.



Напомним, бывший народный депутат от «Народного фронта» Денис Дзензерский в 2015 году обвенчался с коллегой по фракции Татьяной Донец, а в январе 2018 у пары родилась дочь.

Как сообщали «ФАКТЫ», в розыск были объявлены бывший нардеп и экс-владелец банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго и нардеп-беглец Александр Онищенко.

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