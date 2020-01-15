- 17:32 Дворец Снежной королевы: в России многоэтажное общежитие полностью покрылось льдом
- 17:26 Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск: что инкриминируют
- 17:23 Полиция назвала регионы Украины с процветающей проституцией: Одесса вне конкуренции
- 17:13 Крещение 2020: где купаться и святить воду в Киеве 19 января
- 17:05 Новый тренд в Instagram: новогодние елки «переодевают» ко Дню святого Валентина
- 17:02 «Есть на что глянуть»: Настя Каменских восхитила фигурой в купальнике
- 16:49 Биатлон в Рупольдинге: лучшая из украинок Джима завершила спринт в топ-30
- 16:43 Обыски у Верланова: что СБУ ищет в доме главного налоговика Украины
- 16:40 Разведение сил на Донбассе: названы три дополнительных участка
- 16:32 Что-то не складывается: адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета заявили о наличии у нее алиби
- 16:24 Инвесторы ЖК на Кондратюка сообщили об исправлении судьей существующего решения в госреестре, — СМИ
- 16:23 Громкое убийство в Каховке: полицию изобличили в подтасовке фактов в пользу преступника
Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск: что инкриминируют
Экс-парламентария 8 созыва Дениса Дзензерского, подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. По запросу НАБУ он объявлен в национальный розыск.
Как сообщает УНН, ссылаясь на информацию МВД, Денис Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов 5 декабря 2019 года.
Его обвиняют в декларировании недостоверной информации. Сообщается, что мера пресечения к Дзензерскому не применялась.
Напомним, бывший народный депутат от «Народного фронта» Денис Дзензерский в 2015 году обвенчался с коллегой по фракции Татьяной Донец, а в январе 2018 у пары родилась дочь.
Как сообщали «ФАКТЫ», в розыск были объявлены бывший нардеп и экс-владелец банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго и нардеп-беглец Александр Онищенко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..