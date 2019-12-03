Суд разрешил арест экс-нардепа Жеваго

Украина

Суд дал «добро» на арест бывшего народного депутата и экс-владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго, которому заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате крупной суммы денег.

Как сообщают в Генпрокуратуре, следственный судья удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины III-VIII созывов, который подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

«В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание. Указанное постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является основанием для задержания подозреваемого за пределами Украины и выдачи такого лица компетентным органам Украины», — говорится в сообщении ГПУ.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что экс-нардепу в сентябре этого года сообщили о подозрении в причастности к хищению средств банка, где он является бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд гривен.

Данные Константина Жеваго внесены и в розыскные базы МВД Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Государственное бюро расследований (ГБР), которое занимается досудебным расследованием, объявило Константина Жеваго в розыск.

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