Дворец Снежной королевы: в России многоэтажное общежитие полностью покрылось льдом (видео)

Мир

В российском городе Иркутск пятиэтажное общежитие расформированного военного авиационного училища (ИВАТУ) полностью покрылось льдом, превратившись с виду в настоящий дворец Снежной Королевы. Произошла эта удивительная трансформация, как сообщает Telegram-канал Mash из-за коммунальной аварии.

«В соседних домах была авария, выключили на территории горячую воду и отопление. Но у нас внизу никто не живет, окна открыты, все замерзло. Когда включили, все трубы полопались», — рассказал каналу один из жителей города.

Вода потекла по стенам и затопила подвал. На 21 градусном морозе здание сразу же обледенело. И стоит в таком виде уже почти два месяца. При этом в замерзшем общежитии продолжают жить люди, хотя часть здания вообще изолирована от коммуникаций. Люди, которым некуда переезжать, пытаются спасаться обогревателями. На данный момент в ситуации разбирается Следственный комитет.

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