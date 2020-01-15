В России выпал зеленый снег (фото)

Мир

В российском городе Челябинск на въезде в город выпал снег зеленого цвета. Фотографии необычных осадков распространились в соцсетях и вызвали тревогу у горожан. Снимки попали даже в западные СМИ. Кто-то шутил, что челябинцам надоела зима и они решили покрасить снег в цвет травы, чтобы приблизить наступление теплого времени года. Некоторые таблоиды вспомнили Челябинский метеорит, который упал на земную поверхность 15 февраля 2013 года. И предположили, что это выпала некая «космическая пыль».

Как сообщает издание «Челябинский обзор», в региональном министерстве экологии заявили, что снег оказался окрашен из-за пыли — но не космического происхождения, а от расположенного рядом гранитного карьера.

«Угрозу для здоровья населения данная пыль не представляет. Это частицы природных материалов и горных пород. Но несмотря на это, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия», — заявил начальник Управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков. Тем не менее экологии проведут замеры воздуха, а также проверят предприятие

Источником пыли стал минерал змеевик — полудрагоценная порода, похожая на малахит.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в музее над осколком Челябинского метеорита сам собой загадочно поднялся стеклянный купол.

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