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Шоу-бизнес

Копия папы: звезда "Дизель Шоу" впервые показал младшего сына (фото)

17:46 15 января 2020 410
Копия папы: звезда «Дизель Шоу» впервые показал младшего сына (фото)
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Актер и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов, который четыре месяца назад снова стал отцом, с семьей и друзьями отдыхает на острове Маврикий. Счастливый отец впервые показал младшего сына Макса, опубликовав фото с малышом в соцсетях.

«Как закончились праздники?» — подписал фото с сыном юморист.

Подписчики Егора в комментариях отмечают, что малыш очень похож на папу, является его точной копией. Кстати, Макс уже не первый раз путешествует.

«МикроМакс уже был в Италии в возрасте двух месяцев. А теперь мы привезли его на Маврикий. Мы оба здесь впервые. И очень довольны! Остров прекрасный: чисто, никто не докучает, местные жители радуют мультикультурностью, толерантностью и знанием нескольких языков. Природа здесь красивая, океан прозрачней прозрачного. Всё, что мы видим на рекламных картинках курортов мира, — здесь! Только без фотошопа», — поделился Крутоголов.

Он также рассказал, что малыш хорошо перенес многочасовый перелет.

«Всё было хорошо. Только один раз при посадке в Стамбуле МикроМаксу, видимо, заложило ушки, и он включил сирену! Пассажиры нас даже пропустили вперед на выходе», — рассказал юморист.

Напомним, Егор уже 13 лет счастлив в браке с Екатериной. Пара воспитывает двух сыновей — девятилетнего Льва, чемпиона Украины по картингу, и четырехмесячного Макса.

В честь рождения сына Крутоголов преподнес жене роскошный подарок — шикарный автомобиль.

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