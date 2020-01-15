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Копия папы: звезда "Дизель Шоу" впервые показал младшего сына (фото)
Актер и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов, который четыре месяца назад снова стал отцом, с семьей и друзьями отдыхает на острове Маврикий. Счастливый отец впервые показал младшего сына Макса, опубликовав фото с малышом в соцсетях.
«Как закончились праздники?» — подписал фото с сыном юморист.
Подписчики Егора в комментариях отмечают, что малыш очень похож на папу, является его точной копией. Кстати, Макс уже не первый раз путешествует.
«МикроМакс уже был в Италии в возрасте двух месяцев. А теперь мы привезли его на Маврикий. Мы оба здесь впервые. И очень довольны! Остров прекрасный: чисто, никто не докучает, местные жители радуют мультикультурностью, толерантностью и знанием нескольких языков. Природа здесь красивая, океан прозрачней прозрачного. Всё, что мы видим на рекламных картинках курортов мира, — здесь! Только без фотошопа», — поделился Крутоголов.
Он также рассказал, что малыш хорошо перенес многочасовый перелет.
«Всё было хорошо. Только один раз при посадке в Стамбуле МикроМаксу, видимо, заложило ушки, и он включил сирену! Пассажиры нас даже пропустили вперед на выходе», — рассказал юморист.
Напомним, Егор уже 13 лет счастлив в браке с Екатериной. Пара воспитывает двух сыновей — девятилетнего Льва, чемпиона Украины по картингу, и четырехмесячного Макса.
В честь рождения сына Крутоголов преподнес жене роскошный подарок — шикарный автомобиль.
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