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Шоу-бизнес

Пикантные тату и много купальников: Надя Дорофеева показала зажигательный танец (видео)

19:35 15 января 2020 29
Надя Дорофеева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая уже не раз порадовала поклонников горячими снимками с отдыха, устроила настоящий праздник с танцами и переодеванием.

«Когда в Доминикане дожди», — подписала она короткое видео, на котором танцует в разных купальниках, демонстрируя стройную фигуру и пикантные тату.

«Надь, ты бомбезная», «Тот случай, когда у купальников был собственный чемодан», «Как можно быть такой красивой», «Такие крутые купальники», «Надь, у тебя купальников на любой вкус и цвет. И все просто бомба», «Божественная фигура», — восхитились комментаторы.

Отметим, что видео снято в «ТикТок» (китайская социальная сеть).

Напомним, что ранее Настя Каменских, которая отдыхает с мужем в Мексике, восхитила фигурой в купальнике.

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