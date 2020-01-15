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Пикантные тату и много купальников: Надя Дорофеева показала зажигательный танец (видео)
Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая уже не раз порадовала поклонников горячими снимками с отдыха, устроила настоящий праздник с танцами и переодеванием.
«Когда в Доминикане дожди», — подписала она короткое видео, на котором танцует в разных купальниках, демонстрируя стройную фигуру и пикантные тату.
«Надь, ты бомбезная», «Тот случай, когда у купальников был собственный чемодан», «Как можно быть такой красивой», «Такие крутые купальники», «Надь, у тебя купальников на любой вкус и цвет. И все просто бомба», «Божественная фигура», — восхитились комментаторы.
Отметим, что видео снято в «ТикТок» (китайская социальная сеть).
Напомним, что ранее Настя Каменских, которая отдыхает с мужем в Мексике, восхитила фигурой в купальнике.
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