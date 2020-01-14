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Красотка: Надя Дорофеева в соблазнительном купальнике засветила пятую точку (фото)

11:17 14 января 2020 360
Надя Дорофеева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, взбудоражившая сеть фото в купальнике, порадовала поклонников новым горячим снимком с отдыха. Певица опубликовала на своей странице в Instagram пикантный кадр, на котором она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.

«День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?», — подразнила подписчиков Дорофеева, которая никогда не страдала от лишнего веса.

Поклонники Нади пришли в восторг от соблазнительных форм певицы и засыпают ее комплиментами в комментариях.

Напомним, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдыхают в Доминикане.

Также «ФАКТЫ» писали о том, как на Бали проводит время певица Слава Каминская. А Настя Каменских показала свои сочные формы в Мексике.

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