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Шоу-бизнес

«Есть на что глянуть»: Настя Каменских восхитила фигурой в купальнике (фото)

17:02 15 января 2020 222
Каменских
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которую недавно заподозрили в беременности, восхитила поклонников фигурой в купальнике.

На своей странице в Instagram певица опубликовала дерзкое пляжное фото, которое очень понравилось пользователям соцсети.

Каменских

«Наконец-то она вернула свою фигуру, хоть есть на что глянуть теперь, а не кости одни», — пишут комментаторы, отмечая, что Настя — «красотка» и «просто огонь».

Каменских

Ну, и подчеркивают, что Потапу повезло с женой.

Похоже, после замужества Каменских перестали критиковать за откровенные фото. Уже никто не ищет у нее на талии и бедрах лишние сантиметры, пользователям сети все нравится.

Напомним, что Настя и Потап отдыхают в Мексике. Они ежедневно делятся в соцсетях снимками, радуя своих поклонников.

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