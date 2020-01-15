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«Есть на что глянуть»: Настя Каменских восхитила фигурой в купальнике (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которую недавно заподозрили в беременности, восхитила поклонников фигурой в купальнике.
На своей странице в Instagram певица опубликовала дерзкое пляжное фото, которое очень понравилось пользователям соцсети.
«Наконец-то она вернула свою фигуру, хоть есть на что глянуть теперь, а не кости одни», — пишут комментаторы, отмечая, что Настя — «красотка» и «просто огонь».
Ну, и подчеркивают, что Потапу повезло с женой.
Похоже, после замужества Каменских перестали критиковать за откровенные фото. Уже никто не ищет у нее на талии и бедрах лишние сантиметры, пользователям сети все нравится.
Напомним, что Настя и Потап отдыхают в Мексике. Они ежедневно делятся в соцсетях снимками, радуя своих поклонников.
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