Гончарука сливают? В сеть выложили запись скандального разговора премьера о Зеленском (аудио)

Политика

В сети появилась запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где он допускает неоднозначные высказывания в адрес президента Владимира Зеленского.

В резонансном разговоре принимают участие, кроме премьера Алексея Гончарука, министр финансов Оксана Маркарова, руководители Нацбанка Яков Смолий и Екатерина Рожкова, а также заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

Чиновники обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с Зеленским.

В разговоре человек с голосом, похожим на голос Гончарука, якобы называет себя «профаном в экономике», а у Зеленского, по его мнению, «примитивное понимание экономики».

Также голос, похожий на голос премьера, напутствует присутствующих, как нужно объяснить Зеленскому происходящее с гривней. Он говорит, что до президента нужно донести, что гривня укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. Сейчас якобы Зеленский этого не понимает — «в голове у него этого нет». Поэтому президент беспокоится на тему ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа, которым приписывают резкое укрепление гривни). Это попадает президенту в голову, «а там, — говорит человек голосом Гончарука, — туман».

Запись в сеть слили непосредственно перед встречей «Слуг народа» и Кабмина.

Журналист Юрий Смирнов пишет, что Гончарука явно хотят убрать. Он напоминает, как премьер попал на эту должность — показал президенту «презентацию с красивыми циферками». На самом деле, Гончарук не был готов к такому высокому и ответственному назначению.

А слив в сеть разговора Гончарука с Маркаровой и Рожковой сделан для того, чтобы убедить Зеленского в том, что Гончарука надо снимать.





Разговор чиновников опубликован на YouTube-канале «Как обмануть президента».

По информации нардепа Макса Бужанского в Телеграм-канале, на данный момент Гончарук не явился на это заседание.

Как сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Алексей Гончарук на днях высказался о необходимости повышения зарплат министрам своего правительства.

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