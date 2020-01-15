На зависть "Нафтогазу"? Гончарук объяснил высокие зарплаты министров

Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил, очевидно, предотвратить в дальнейшем поступление от министров жалоб на низкий уровень заработной уплаты и убедить общество в необходимости ее повышения.

С этой целью он даже написал пост в своем Telegram-канале.

По его словам, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах.

«Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве», — написал Гончарук.

Также премьер отметил, что нынешнее правительство — первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране — на зарплату от налогоплательщиков, и данные по зарплатам министров являются абсолютно открытыми.

«Сейчас мы видим много манипуляций относительно зарплат работников правительства. Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев. Представители Кабинета министров предоставят детализацию с объяснениями», — отметил Гончарук.

По его словам, принципиальная позиция новой власти — в правительстве не должно быть коррупционеров и «схем».

«Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти», — заверил топ-чиновник.

Премьер подчеркнул, что министры — это государственные топ-менеджеры и их работа должна соответственно вознаграждаться, потому что на них возложена большая ответственность за результаты их работы.

«Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами», — написал он.

Также Гончарук высказал уверенность, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением. Кроме того, они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления — только так власть будет работать эффективно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», инициативы Гончарука уже давно «поддержали» в НАК «Нафтогаз Украины» — там за победу над «Газпромом» руководители получат премию в 700 миллионов гривень.

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