Двери рухнули прямо на ребенка: подробности жуткого инцидента в киевской поликлинике (фото)

Происшествия

В киевской детской поликлинике № 2, которая находится по адресу: проспект Правды, 64а, произошло ЧП. Тяжелые металлические двери, которые после ремонта в здании никто не потрудился убрать из коридора, упали на проходившего мимо четырехлетнего мальчика. Ребенок выжил чудом. Он получил перелом бедренной кости, многочисленные ссадины и ушибы и до сих пор находится в шоковом состоянии. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове на малыша упал рентген-аппарат.

— В тот день мы обратились в медучреждение из-за ветряной оспы, которую диагностировали у моего сына Льоэйя, — рассказала «ФАКТАМ» мама мальчика, Ярослава Альбольболь. — Я остановилась у окошка регистратуры, чтобы взять талончик на посещение врача, и вдруг вижу краем глаза, что на сына, который отошел от меня всего на пару метров, с диким грохотом падают двери, прислоненные к стене… Свои чувства в ту секунду я передать не смогу. Самые страшные мгновения были, пока мы с другими пациентами пытались поднять двери — а их было три, и каждая ужасно тяжелая — с моего мальчика. Я боялась даже представить, что с ним… Увидела, что малыш жив, осторожно оттянула его подальше от тех дверей, но поднимать или брать Льоэйя на руки не стала — знаю, что при тяжелых травмах этого делать нельзя, иначе есть риск ухудшить состояние. Я просто легла рядом с ребенком на пол и ждала, пока приедет вызванная другими людьми скорая помощь. Медперсонал поликлиники почему-то не спешил нам помочь…

Бригада «скорой» прибыла на место происшествия в течение десяти минут. Плачущего мальчика на носилках перевезли в столичную детскую клиническую больницу № 1, где он находится до сих пор. По словам родителей, ребенок очень беспокойный и капризный, так как у него сильные боли. Лечить его травмы врачи пока не могут — они ждут, пока мальчик выздоровеет от ветрянки, а потом ему сделают ряд операций на бедренной кости.

Национальная полиция и работники сектора ювенальной превенции проводят проверку обстоятельств ЧП, по итогам которой будет дана правовая оценка случившемуся. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

По предварительной информации, двери были оставлены в коридоре из-за того, что накануне в поликлинике проводили ремонт, и некоторые двери заменили новыми, а старые просто прислонили к стенке в коридоре. Однако ни строители, ни администрация поликлиники не потрудились хотя бы чем-то оградить опасные конструкции, не говоря уже о том, чтобы своевременно вывезти их из медучреждения. Даже сейчас, после трагического инцидента, двери всего лишь переставили другой конец коридора, возле них два стула и табличка со словом «Осторожно!»

— Ну тут же ремонт еще не закончился, — объяснил журналистам СТБ заведующий поликлиникой № 2 Борис Дарморос. — Строитель, который менял двери, должен был вывезти демонтированные двери, я с ним лично проводил инструктаж, но вовремя он этого не сделал. Поймите, мы не можем тут все обмотать поролоном, чтоб никто не поранился, пока ремонт идет. А он затягивается, потому что тут все время люди, пациенты, дети.

Родители маленького Льоэйя — сирийский врач Мунтасер Альбольболь и его жена, уроженка Черниговской области Ярослава. У них трое детей. Двое старших родилось в Сирии, однако потом семья вынуждена была бежать от войны на родину жены, в Украину. Младший сын супругов, Льоэй, родился уже в Киеве.

Те, кто хотел бы помочь родителям малыша собрать деньги ему на операцию, могут перечислять средства на карту ПриватБанка его мамы Ярославы Альбольболь 4149 4996 4568 5544.

Ранее в Одесской области ребенок умер во время простой операции из-за ошибки анестезиолога.

Напомним, во Львовской области хирурга, который не заметил у мальчика заворот кишок, отстранили от должности лишь спустя два года.

А в Запорожье по вине врачей умер ребенок в областной инфекционной больнице.

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