23.92 / 24.14 26.49 / 26.85
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Мальчик хочет в Тамбов": подруга Мурата Насырова назвала истинную причину его смерти

6:20 16 января 2020 189
Мурат Насыров
Инф. «ФАКТОВ»

Трагические умерший 12 лет назад на пике славы певец Мурат Насыров запомнился многим своим поклонникам, а такие его хиты как «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты, ты — это я» до сих пор популярны.

Меж тем близкие артиста до сих пор не смирились с его уходом, пишет КП.

Несмотря на существование множества версий причин смерти певца, подруга звезды Анна Плетнева решила назвать истинную, с ее точки зрения, причину ухода Мурата из жизни.

«Шоу-бизнес — очень сложная штука, жесткое испытание для личности. Первое испытание человек проходит в тот момент, когда становится популярным. Тогда приходит ощущение вседозволенности», — рассказала бывшая солистка групп «Винтаж» и «Лицей» в интервью российскому изданию.

По ее словам, это становится роковой ошибкой для модных артистов. Случается, что в какой-то момент о них все забывают. «А они-то решили, что они крутые и все сделали сами», — поведала Анна.

Плетнева заявила, что как только приходит слава, в окружении звезды появляются новые люди, которые возникают из ниоткуда. «Начинают тебя обнимать, как родного. Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого. Как Мурат Насыров», — сказала певица.

Издание напоминает, что когда погиб Мурат Насыров, его дети — Лия и Аким — были совсем маленькими. Трагедия случилась в 2007 году. Тогда певца нашли под окнами собственной квартиры, где в тот момент были его жена Наталья Бойко, с которой он прожил 14 лет, и наследники.

Вдова Мурата говорила, что проблемы певца с психикой начались примерно в 2000 году. Насыров даже обращался за помощью к специалистам, которые в один голос твердили, что всему виной — чрезмерные нагрузки. «Он принимал какие-то лекарства, были галлюцинации. Было сложно понять, что происходит тогда», — рассказывала Наталья.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не меньшими загадками была окутана и смерть другого известного певца — шансонье Михаила Круга. Некоторые его поклонники до сих пор не верят в правдоподобность официальной версии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Серов

Александра Серова подстрелили в Москве: подробности инцидента

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер