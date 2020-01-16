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"Мальчик хочет в Тамбов": подруга Мурата Насырова назвала истинную причину его смерти
Трагические умерший 12 лет назад на пике славы певец Мурат Насыров запомнился многим своим поклонникам, а такие его хиты как «Мальчик хочет в Тамбов» и «Я — это ты, ты — это я» до сих пор популярны.
Меж тем близкие артиста до сих пор не смирились с его уходом, пишет КП.
Несмотря на существование множества версий причин смерти певца, подруга звезды Анна Плетнева решила назвать истинную, с ее точки зрения, причину ухода Мурата из жизни.
«Шоу-бизнес — очень сложная штука, жесткое испытание для личности. Первое испытание человек проходит в тот момент, когда становится популярным. Тогда приходит ощущение вседозволенности», — рассказала бывшая солистка групп «Винтаж» и «Лицей» в интервью российскому изданию.
По ее словам, это становится роковой ошибкой для модных артистов. Случается, что в какой-то момент о них все забывают. «А они-то решили, что они крутые и все сделали сами», — поведала Анна.
Плетнева заявила, что как только приходит слава, в окружении звезды появляются новые люди, которые возникают из ниоткуда. «Начинают тебя обнимать, как родного. Ходят за тобой. Многие артисты просто умирают, не выдержав всего этого. Как Мурат Насыров», — сказала певица.
Издание напоминает, что когда погиб Мурат Насыров, его дети — Лия и Аким — были совсем маленькими. Трагедия случилась в 2007 году. Тогда певца нашли под окнами собственной квартиры, где в тот момент были его жена Наталья Бойко, с которой он прожил 14 лет, и наследники.
Вдова Мурата говорила, что проблемы певца с психикой начались примерно в 2000 году. Насыров даже обращался за помощью к специалистам, которые в один голос твердили, что всему виной — чрезмерные нагрузки. «Он принимал какие-то лекарства, были галлюцинации. Было сложно понять, что происходит тогда», — рассказывала Наталья.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что не меньшими загадками была окутана и смерть другого известного певца — шансонье Михаила Круга. Некоторые его поклонники до сих пор не верят в правдоподобность официальной версии.
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