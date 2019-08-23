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- 06:50 Михаила Круга убил не Агеев: стали известны новые подробности смерти шансонье
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Михаила Круга убил не Агеев: стали известны новые подробности смерти шансонье (видео)
Спустя 17 лет дело об убийстве известного тверского шансонье Михаила Круга обрастает новыми подробностями. Недавно, неожиданно для всех, отбывающий пожизненный срок бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в том, что якобы это он убил великого исполнителя.
Однако экс-редактор нескольких тверских газет, в том числе «Вечерняя Тверь», «Тверское время» и «Тверские толки», Галина Жевнова не согласна с признанием заключенного. Кроме того, многие считают, что жена убитого короля шансона имеет отношение к убийству Михаила, говорится в расследовании Fly News.
«Очень много вопросов остается без ответов, но по словам Жевновой, Агеев не мог быть причастен к убийству Михаила, так как именно в день нападение Александр находился у нее в доме, но он по каким-то причинам берет вину на себя», — говорится в материале.
Кроме того, Александр взял на себя и другие преступления после того, как был сильно избит. Возможно, что и в убийстве певца Агеев признался по приказу.
На днях в сети появилась новость о том, что Ирина Круг попросила мать Михаила покинуть дом за 20 минут до нападения, но получила отказ. Для чего она пыталась выставить женщину и неужели она на самом деле знала о том, что Михаила попытаются убить? По мнению пользователей, у вдовы как раз-таки и имелся повод «избавиться» от знаменитого супруга, чтобы заполучить недвижимость и деньги. Кроме того, во время нападения Ирина совсем не пострадала, вряд ли бы убийцы Круга стали оставлять в живых того, кто потом бы смог их распознать.
В студии «Пусть говорят» Жевнова сделала шокирующее признание: по ее словам, Ирина Круг не только была лично знакома с Агеевым, который сейчас и признается в убийстве Круга, но и, по всей видимости, имела близкие отношения, раз так нежно с ним обнималась. Сама Галина намекнула, что женщина могла быть причастна к убийству.
Также после смерти Михаила Круга его супруга показывала совсем неподобающее поведение — на поминках вела себя совершенно спокойно, как говорят, веселилась, исполняла песни на сцене — не совсем похоже на убитую горем женщину. Однако все эти факты только подталкивают к такому выводу, но не указывают на ее вину открыто, считают авторы расследования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», призрак Михаила Круга появился на фотографии с кладбища в Твери после раскрытия убийства шансонье.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..