Михаила Круга убил не Агеев: стали известны новые подробности смерти шансонье (видео)

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Спустя 17 лет дело об убийстве известного тверского шансонье Михаила Круга обрастает новыми подробностями. Недавно, неожиданно для всех, отбывающий пожизненный срок бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в том, что якобы это он убил великого исполнителя.

Однако экс-редактор нескольких тверских газет, в том числе «Вечерняя Тверь», «Тверское время» и «Тверские толки», Галина Жевнова не согласна с признанием заключенного. Кроме того, многие считают, что жена убитого короля шансона имеет отношение к убийству Михаила, говорится в расследовании Fly News.

«Очень много вопросов остается без ответов, но по словам Жевновой, Агеев не мог быть причастен к убийству Михаила, так как именно в день нападение Александр находился у нее в доме, но он по каким-то причинам берет вину на себя», — говорится в материале.

Кроме того, Александр взял на себя и другие преступления после того, как был сильно избит. Возможно, что и в убийстве певца Агеев признался по приказу.

На днях в сети появилась новость о том, что Ирина Круг попросила мать Михаила покинуть дом за 20 минут до нападения, но получила отказ. Для чего она пыталась выставить женщину и неужели она на самом деле знала о том, что Михаила попытаются убить? По мнению пользователей, у вдовы как раз-таки и имелся повод «избавиться» от знаменитого супруга, чтобы заполучить недвижимость и деньги. Кроме того, во время нападения Ирина совсем не пострадала, вряд ли бы убийцы Круга стали оставлять в живых того, кто потом бы смог их распознать.

В студии «Пусть говорят» Жевнова сделала шокирующее признание: по ее словам, Ирина Круг не только была лично знакома с Агеевым, который сейчас и признается в убийстве Круга, но и, по всей видимости, имела близкие отношения, раз так нежно с ним обнималась. Сама Галина намекнула, что женщина могла быть причастна к убийству.

Также после смерти Михаила Круга его супруга показывала совсем неподобающее поведение — на поминках вела себя совершенно спокойно, как говорят, веселилась, исполняла песни на сцене — не совсем похоже на убитую горем женщину. Однако все эти факты только подталкивают к такому выводу, но не указывают на ее вину открыто, считают авторы расследования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», призрак Михаила Круга появился на фотографии с кладбища в Твери после раскрытия убийства шансонье.

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