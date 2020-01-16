Пустота, работы нет: жители Донецка рассказали о ситуации в городе (видео)

Украина

За время оккупации кардинально изменилась и жизнь в некогда процветающем Донецке. В городе почти не осталось работы, а там, где она есть, платят копейки. Магазины не работают, плохо ходит транспорт. На зданиях полно объявлений об аренде. Молодежь старается уехать. Едут как в Россию, так и в Украину.

На вопрос журналиста, где ищут работу, люди ответили, что «умные едут в Украину». Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди очень устали от войны, заложниками которой они оказались. Многие в очереди говорят о том, что не видят проблемы в российских паспортах, которые им стали раздавать по приказу Путина. Они хотят, чтобы закончился этот кошмар, в котором они живут. И твердо убеждены в том, что от них не зависит, какой жизнью будет жить их Донецк — «От высшего круга все зависит». Еще говорят о дружбе между всеми, отвечая на вопрос о том, хотят ли, чтобы Донецк стал украинским.

Большинство людей, которые пересекают линию разграничения на Донбассе, чтобы попасть на свободную украинскую территорию, это люди старшего возраста. Для того, чтобы получить украинскую пенсию и купить украинские продукты, им нужно много сил и энергии потратить в очередях на блокпостах и на длинном пути со множеством пересадок. Ведь, если до войны из Донецка в Киев на поезде можно было попасть за 12 часов, то теперь путь из «русского мира» в Украину для многих растягивается на несколько суток.

Также люди поделились впечатлениями о нынешней жизни в Донецке.

«Машин вообще нет, меньше народу… Хотелось бы, чтобы было иначе», — рассказал молодой человек.

«Город пустой, понимаете? Везде аренда, магазины не работают, транспорт работает плохо, работы нет», — подметил еще один житель Донецка.

Офис омбудсмена подсчитал, что в течение прошлого года в очередях на линии разграничения на Донбассе умерли 27 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», несмотря на то, что на оккупированной части Донбасса урезают зарплаты и задерживают пенсии, в наступившем году «власти» решили поднять тарифы на электроэнергию. Повышение тарифов грядет со 2 февраля 2020 года. Кроме того, анонсировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте. При том, что очередное повышение зарплат и пенсий в ОРДО ожидается нескоро.

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