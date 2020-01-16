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Спорт

Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Австралии (видео)

7:57 16 января 2020 65
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинка Даяна Ястремская, занимающая 24-ю строчку в мировом теннисном женском рейтинге, продолжает успешные выступления на турнире в Аделаиде (Австралия) с призовым фондом 782 900 долларов.

В четвертьфинале наша 19-летняя соотечественница встречалась с Донной Векич из Хорватии (20-я). Ранее соперницы пересекались на кортах в официальных турнирах дважды, и в обоих случаях (в 2017-м в Санкт-Петербурге и в 2019-м в Чжухае) сильнее оказывалась украинка.

И на этот раз победа досталась Даяне. Наша соотечественница уверенно действовала на протяжении всего поединка, который продлился 67 минут, и обыграла хорватку в двух сетах — 6:4, 6:3.

Отметим, что Ястремская уже гарантировала себе 41 675 долларов призовых и за выход в финал поспорит с Ариной Соболенко из Беларуси (12-я), которая неожиданно обыграла румынку Симону Халеп (4-я) — 6:4, 6:2.

Тем временем успешно стартовала в квалификации Australian Open 16-летняя украинка Дарья Лопатецкая. В дебютном для себя поединке на турнирах серии «Большого шлема» наша юная соотечественница, занимающая 332-ю строчку в женском рейтинге, обыграла швейцарку Конни Перрен (204-я) — 6:2, 6:2, и в следующем раунде сыграет с американкой Кэти Макнелли (116-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-первая ракетка мира Кербер отказалась продолжать матч с Ястремской из-за травмы.

Фото Jimmie 48

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