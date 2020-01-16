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Деньги

Доллар не удержался: за сколько можно купить и продать валюту 16 января

8:27 16 января 2020 112
доллар
Инф. «ФАКТОВ»

После краткого подорожания американская валюта снова упала в цене. Нацбанк Украины установил на 16 января 2020 года официальный курс доллара к гривне на уровне 23,98 гривен за один доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курсы валют опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс гривни к доллару на 16 января установлен на уровне 23,9821 гривен за 1 доллар, курс евро 26, 7269 гривен за единицу евровалюты.

Напомним, 15 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии доллар в продаже снизился на 3 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за евро.

Минфин опубликовал данные о покупке-продаже валюты на черном рынке.

О том, как будут меняться курсы американской и европейской валют в ближайшем будущем, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курсы доллара и евро опять могут упасть: названы причины».

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