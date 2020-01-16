Трудовые договоры будут заключаться по-новому: что нужно знать

Украина

Нынешние власти таки решили ускоренными темпами менять трудовое законодательство в Украине, несмотря на множество нареканий со стороны юристов, экспертов и профсоюзов. В парламенте зарегистрирован правительственный проект Закона «О труде» № 2708. Этот документ содержит немало как приятных, так и неприятных сюрпризов для миллионов работающих украинцев. «ФАКТЫ» продолжают разбираться, какие новшества нас ожидают.

«Трудовой договор предлагается заключать в электронном виде, с цифровой подписью»

Не секрет, что во всем мире основой, на которой строятся взаимоотношения между работодателем и наемным сотрудником, является контракт, то есть договор, в котором скрупулезно прописаны все права и обязанности сторон. В Украине и сейчас активно используются трудовые договоры, но в случае принятия Верховной Радой нового Закона «О труде» подробный письменный договор между работником и работодателем становится обязательным и является основным документом при решении трудовых споров. Причем предлагается ввести сразу несколько различных типов договоров, для разных форм занятости работников.

О том, как законодатели предлагают регулировать трудовые отношения, «ФАКТАМ» рассказала эксперт в области трудового права кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко.

— Как предлагается изменить статус трудового договора между работником и работодателем? Станет ли он обязательным?

— Ныне по действующему законодательству трудовые отношения начинаются с момента заключения трудового договора, что в полной мере определено Кодексом законов о труде Украины (КЗоТ). Также действующий КЗоТ содержит нормы, которые определяют минимальный уровень социально-трудовых прав, которые могут быть расширены на локальном уровне (на предприятии, в учреждении, организации) в коллективных договорах, правилах внутреннего трудового распорядка и других локальных нормативно-правовых актах (положения, правила и инструкции), если на это имеются собственные средства.

Проект Закона «О труде» № 2708 не предусматривает принятия работодателем самостоятельно или совместно с работниками (их представителями) каких-либо локальных актов — документов, которые содержат нормы трудового права. Процедура их принятия тоже не определена.

Трудовой договор между работником и работодателем будет обязательным, а его роль в упорядочении трудовых отношениях возрастет.

Согласно статье 25 законопроекта, трудовой договор предлагается заключать только в письменной форме, хотя можно в электронном виде с цифровой подписью, но это новация. В статье 13 перечислены признаки трудовых отношений, при наличии которых заключать трудовой договор обязательно. Правда, вызывает опасение чрезвычайно широкий круг условий, который может быть определен на усмотрение сторон в трудовом договоре:

* порядок прекращения трудового договора (статья 31),

* срок предупреждения менеджерами о своем увольнении (статья 33),

* условия, нарушение которых служит основанием для прекращения трудового договора (статья 36),

* дополнительные основания для прекращения трудового договора с некоторыми категориями менеджеров (статья 47),

* основания применения сверхурочных (статья 48),

* условия работы дистанционно (статья 51),

* условия предоставления перерыва на обед, дни еженедельного отдыха, условия привлечения к работе в выходные (статья 52),

* условия привлечения к работе в праздничные и нерабочие дни (статья 53),

* случаи отзыва из ежегодного отпуска (статья 56),

* основания предоставления работнику неоплачиваемого отпуска (статья 63),

* условия полной материальной ответственности (статья 82).

Как можно догадаться, эти нормы позволят в некоторых случаях ухудшить положение работника, причем по его согласию, ведь он договор подписал.

«Предлагается законодательно закрепить семь видов трудового договора»

— Какие виды и формы трудовых договоров предусмотрены новым законодательством?

— В соответствии с нормами законопроекта № 2708, предлагается законодательно закрепить семь видов трудового договора:

* бессрочный;

* срочный, который не может длиться более 5 лет, притом что ограничение продолжительности срочного договора в действующем КЗоТе не указано;

* краткосрочный — до 2 месяцев, по аналогии с предусмотренным подзаконным актом советского периода «договором о временной работе»;

* сезонный — сроком до 8 месяцев, а не до 6 месяцев, как сейчас;

* с нефиксированным рабочим временем, для так называемых «работников по вызову»;

* ученический, причем минимальный возраст найма в этом случае не указан;

* с домашним работником, который заключается, если обслуживание осуществляется 80 часов в месяц и более.

При этом в проекте отсутствует понятие «контракт». Согласно правовым традициям, контракт — это особый вид трудового договора, который позволяет индивидуализировать некоторые условия по сравнению с законодательством. Заключение контракта возможно только с определенными претендентами на работу и регулируется отдельными Законами Украины. В контрактах, в частности, детализируются условия их расторжения, в том числе — досрочно. Контрактов в перспективном законодательстве не предусмотрено, но пределы применения срочных трудовых договоров расширяются существенно. Срочный договор согласно проекту может быть заключен всегда, когда есть согласие сторон (статья 18). Сегодня же сфера его применения более узкая и ограничена определенными рамками. По моему мнению, установление срочных отношений со всеми работниками лишь внесет дисбаланс в понимание трудового права и приведет к нестабильности.

— Что предусматривает каждый вид договора и в каких случаях они применяются?

— По своей сути каждый из семи видов трудового договора обязан дать старт началу трудовых отношений между работником и работодателем, с той лишь разницей, что содержание его должно определять факт дееспособности, например, ученический договор. А вот выделение трудового договора с домашним работником не имеет никакой смысловой нагрузки и не представляет никакой правовой ценности.

Вместе с тем особое внимание следует уделить трудовому договору с нефиксированным рабочим временем. Такой вид договора не присущ нашей правовой системе, а свойственен англосаксонскому трудовому праву. Так, в США гибкий график работы (Flexible Schedules) является альтернативой традиционной рабочей недели с продолжительностью рабочего дня с 9 до 17 часов (по трудовому законодательству Украины — с 9 до 18). Согласно некоторым правилам, сотрудники должны отработать определенное количество часов в период оплаты и присутствовать в течение ежедневного «основного времени». Закон о справедливых стандартах труда (The Fair Labor Standards Act, FLSA) не касается гибких графиков работы. Альтернативные условия работы, такие как гибкий график, являются предметом соглашения между работодателем и работником или представителем работника. Приживется ли в Украине подобная либеральная конструкция работы «время от времени», покажет время.

О том, какова будет процедура расторжения трудового договора и какие нюансы нужно знать, чтобы защитить свои права, читайте в следующей статье.

Стоит напомнить, что, согласно предлагаемым правительством новшествам в трудовом законодательстве, работодатель сможет уволить любого сотрудника по своему желанию, с формулировкой «в связи с утратой доверия», или за невыполнение распоряжений, не входящих в трудовые обязанности работника.

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