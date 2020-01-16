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Хозяйка кота запретила соседке его кормить: судебные издержки составили 26 тысяч долларов (фото)
Психотерапевт Джеки Холл, проживающая в частном доме на западе Лондона, через суд запретила кормить своего кота породы мейн-кун по кличке Оззи соседке Николе Лесбирел.
56-летняя Джеки и ее муж Джон утверждают, что 57-летняя Никола (садовница, получившая несколько престижных наград за свою работу — в том числе и на Выставке цветов в Челси) пытается присвоить себе их любимца, который часто гуляет сам по себе. Они утверждают, что Лесбирел даже надела на Оззи ошейник, где указан номер ее телефона с подписью «Мой дом». По словам Холл, Лесбирел специально прикармливает кота, чтобы переманить его к себе. В результате тот подолгу не возвращается домой, что очень расстраивает Джеки, Джона и их детей.
Суд принял сторону четы Холл, и Никола пообещала больше не кормить Оззи. Хотя говорит, что он — свободное существо, которое само должно решать, где ему питаться. И что он рассматривает ее двор и дом, как свою собственную территорию. А супруги Холл в ответ советуют ей завести собственного кота, и оставить в покое чужого.
Ссора двух женщин длится уже четыре года.
Судебные издержки по делу, как сообщает Daily Mail, составили 20 тысяч фунтов (около 26 тысяч долларов).
Коты не так уж редко живут на два дома. Ранее, как писали «ФАКТЫ», жительница Мексики случайно обнаружила, что ее кот ведет двойную жизнь. Однако она мирно решила этот вопрос с его «второй семьей», оценив юмор ситуации.
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