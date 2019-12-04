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Двойной агент: хозяйка случайно выяснила, что ее кот тайно жил на два дома и имел две клички (фото)

Жительница Мексики Мари Лоре Барра случайно обнаружила, что ее кот по кличке Пикси ведет двойную жизнь. Свою историю Мари рассказала в соцсети Facebook в конце октября, а сейчас ее активно подхватили мировые СМИ.

Пикси, который еще маленьким котенком поселился в доме мексиканки два года назад, имел независимый характер и часто уходил из дома, пропадая по несколько дней. Мари не слишком беспокоилась, полагая, что он изучает окрестности, гоняется за птицами и занимается прочими кошачьими делами.

Однажды Пикси вернулся домой с новым ошейником. Заподозрив, что у него могла появиться другая семья, женщина написала записку и засунула ее под ошейник своего питомца. «Его зовут котенок Пикси. Я думаю, у него два дома. Ха-ха», — говорилось в ней.

Позже кот ушел гулять, а потом вернулся с другой запиской: «Здесь его называют Хуараче. Определенно у него два дома, ха-ха. Поздравляем! Другие родители котенка».

Оказалось, что вторые хозяева кота живут в нескольких кварталах от дома Барры. Как сообщает издание Oddity Central, оба семейства были уверены, что являются единственными владельцами хитрого животного. Они продолжают делить опеку над Пикси-Хуараче, который, несмотря на разоблачение, получает двойные порции еды и ласки.

Время от времени хозяева обмениваются записками. Так, Мари сообщила, что возила кота на осмотр к ветеринару — на случай, если вторые его владельцы также планировали подобный визит.

«Пикси повезло. Некоторые коты вообще не имеют дома, не говоря уже о двух сразу. Я знаю, что они хорошие люди — потому что заботятся о нем», — говорит Барра.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали подборку смешных фотографий с котами — включая снимок под названием: «Это мой кот… Это не мой дом». Пользовательница сети рассказала, как долгое время подкармливала «несчастного бездомного котика» — до тех пор, пока не увидела его в окне соседского дома.

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