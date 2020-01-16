Татьянин день: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

25 января именины у Татьян. Именно в этот день чтят память святой мученицы Татианы. Отметим, что в этот день также отмечают День студента (Международный день студента отмечают 17 ноября).

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для Татьян.

У тебя превосходное имя

И тебе оно очень идет,

Пусть оно, дорогая Татьяна,

Только счастье тебе принесет.

Пусть хранит тебя Ангел Хранитель

И своим укрывает крылом,

Что бы мир твой был самым прекрасным,

Озаренным волшебным добром.

Тебя многим судьба одарила —

Ты красива, умна и мудра.

В этом вижу я имени тайну,

Оставайся такою всегда.



***

Татьяна, будь всегда счастливой!

Будь ласковой, неотразимой!

Пусть все любуются тобой,

Твоей чудесной красотой!

Зовешься Таней ты не просто —

Твоя душа — огромный остров!

Пусть в ней всегда цветут цветы!

Любви, здоровья, красоты!



***

Правильное имя гордо носишь ты.

Одна ты, Татьяна, воплотишь мечты.

Знаешь себе цену, знаешь жизни суть.

Даже ярче солнца можешь ты блеснуть.

Редкая ты птичка, Танечка, у нас.

А сегодня праздник. Разреши сейчас

Всей душой поздравить, счастья пожелать,

О тебе, кокетка, пару слов сказать.

Краше тебя, Таня, мир еще не знал.

Радуй нас собою. Знай, ты — идеал.

Уверяю, честно, кто б что ни сказал.

***

Прими, Татьяна, поздравления

И пожелания чудес.

Пусть будет лучшим настроение,

В глазах — от радости лишь блеск.

Пусть будет каждый день счастливым,

И яркими все впечатления,

Лови по жизни перспективы

И только лучшие мгновенья!



***

Татьяна, милая душа!

Невыразимо хороша!

Всего хорошего тебе

И счастья на пути к судьбе

От всей души желаю я!

Здоровой будет пусть семья,

И все плохое забывается,

И все печали испаряются!

Желаю вкусно, славно жить,

Смеяться больше, не грустить!

Пусть окружает лишь добро,

Сверкает, будто серебро,

Богатство дома и души.

В себе обиды не держи.

Пусть все легко тебе дается,

И солнце с неба улыбнется!

Больше поздравлений для Татьян читайте тут.

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