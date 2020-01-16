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Татьянин день: красивые поздравления и открытки
25 января именины у Татьян. Именно в этот день чтят память святой мученицы Татианы. Отметим, что в этот день также отмечают День студента (Международный день студента отмечают 17 ноября).
«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для Татьян.
У тебя превосходное имя
И тебе оно очень идет,
Пусть оно, дорогая Татьяна,
Только счастье тебе принесет.
Пусть хранит тебя Ангел Хранитель
И своим укрывает крылом,
Что бы мир твой был самым прекрасным,
Озаренным волшебным добром.
Тебя многим судьба одарила —
Ты красива, умна и мудра.
В этом вижу я имени тайну,
Оставайся такою всегда.
***
Татьяна, будь всегда счастливой!
Будь ласковой, неотразимой!
Пусть все любуются тобой,
Твоей чудесной красотой!
Зовешься Таней ты не просто —
Твоя душа — огромный остров!
Пусть в ней всегда цветут цветы!
Любви, здоровья, красоты!
***
Правильное имя гордо носишь ты.
Одна ты, Татьяна, воплотишь мечты.
Знаешь себе цену, знаешь жизни суть.
Даже ярче солнца можешь ты блеснуть.
Редкая ты птичка, Танечка, у нас.
А сегодня праздник. Разреши сейчас
Всей душой поздравить, счастья пожелать,
О тебе, кокетка, пару слов сказать.
Краше тебя, Таня, мир еще не знал.
Радуй нас собою. Знай, ты — идеал.
Уверяю, честно, кто б что ни сказал.
***
Прими, Татьяна, поздравления
И пожелания чудес.
Пусть будет лучшим настроение,
В глазах — от радости лишь блеск.
Пусть будет каждый день счастливым,
И яркими все впечатления,
Лови по жизни перспективы
И только лучшие мгновенья!
***
Татьяна, милая душа!
Невыразимо хороша!
Всего хорошего тебе
И счастья на пути к судьбе
От всей души желаю я!
Здоровой будет пусть семья,
И все плохое забывается,
И все печали испаряются!
Желаю вкусно, славно жить,
Смеяться больше, не грустить!
Пусть окружает лишь добро,
Сверкает, будто серебро,
Богатство дома и души.
В себе обиды не держи.
Пусть все легко тебе дается,
И солнце с неба улыбнется!
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..