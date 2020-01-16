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Общество и люди

Татьянин день: красивые поздравления и открытки

14:07 24 января 2020 34
Татьянин день
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 января именины у Татьян. Именно в этот день чтят память святой мученицы Татианы. Отметим, что в этот день также отмечают День студента (Международный день студента отмечают 17 ноября).

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для Татьян.

Татьянин день

У тебя превосходное имя
И тебе оно очень идет,
Пусть оно, дорогая Татьяна,
Только счастье тебе принесет.

Пусть хранит тебя Ангел Хранитель
И своим укрывает крылом,
Что бы мир твой был самым прекрасным,
Озаренным волшебным добром.

Тебя многим судьба одарила —
Ты красива, умна и мудра.
В этом вижу я имени тайну,
Оставайся такою всегда.

Татьянин день
***
Татьяна, будь всегда счастливой!
Будь ласковой, неотразимой!
Пусть все любуются тобой,
Твоей чудесной красотой!

Зовешься Таней ты не просто —
Твоя душа — огромный остров!
Пусть в ней всегда цветут цветы!
Любви, здоровья, красоты!

Татьянин день
***
Правильное имя гордо носишь ты.
Одна ты, Татьяна, воплотишь мечты.
Знаешь себе цену, знаешь жизни суть.
Даже ярче солнца можешь ты блеснуть.
Редкая ты птичка, Танечка, у нас.
А сегодня праздник. Разреши сейчас
Всей душой поздравить, счастья пожелать,
О тебе, кокетка, пару слов сказать.
Краше тебя, Таня, мир еще не знал.
Радуй нас собою. Знай, ты — идеал.
Уверяю, честно, кто б что ни сказал.

Татьянин день

***
Прими, Татьяна, поздравления
И пожелания чудес.
Пусть будет лучшим настроение,
В глазах — от радости лишь блеск.

Пусть будет каждый день счастливым,
И яркими все впечатления,
Лови по жизни перспективы
И только лучшие мгновенья!

Татьянин день
***
Татьяна, милая душа!
Невыразимо хороша!
Всего хорошего тебе
И счастья на пути к судьбе

От всей души желаю я!
Здоровой будет пусть семья,
И все плохое забывается,
И все печали испаряются!

Желаю вкусно, славно жить,
Смеяться больше, не грустить!
Пусть окружает лишь добро,
Сверкает, будто серебро,

Богатство дома и души.
В себе обиды не держи.
Пусть все легко тебе дается,
И солнце с неба улыбнется!

Татьянин день

Больше поздравлений для Татьян читайте тут.

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