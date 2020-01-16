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Общество и люди

Татьянин день: открытки и душевные поздравления

21:43 24 января 2020 25
Татьянин день
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

День Татьяны ежегодно отмечают 25 января. В этот день с именинами поздравляют всех Татьян, Танечек, Тань, Танюш.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинниц.

Татьянин день

Таня, Танечка, Татьяна
Привлекательна, умна.
Будь любима и желанна,
От судьбы бери сполна!

Пусть что будет — будет лучшим!
Пусть в душе цветет сирень.
Поздравляю я Танюшу
В этот дивный светлый день!

Татьянин день

***
Итак, она звалась Татьяной…
Была мила и весела.
Ее сегодня мы поздравим
И пожелаем ей добра!

Желаем, чтоб мечты сбывались,
Чтоб крепкою была любовь,
Чтобы от счастья и улыбок
Твоя всегда кипела кровь!

Пускай родные не оставят,
Друзья тебе будут верны.
И пусть в твой дом приходят люди
Лишь те, которые нужны.

Татьянин день

***
Татьяна может все устроить,
И нам ее не переспорить.
К чему стремится — точно знает,
Решенья быстро принимает.

Пускай судьба не будет строгой,
Ведет открытою дорогой.
Пусть в череде твоих мечтаний
Не будет разочарований.

Татьянин день

***
Я желаю Вам, Татьяна,
Денег — полные карманы.
Океан большого счастья,
С мужем Вам — любви и страсти.

На работе отличиться
И поймать удачи птицу,
Все раскрыть свои таланты,
Получить подарок с бантом:

Тот, что очень долго ждете,
Тот, что Вас в восторг приводит.
И не думайте о грустном.
Крепких нервов, добрых чувств Вам!

Татьянин день

***
Будь любима и желанна,
Моя милая Татьяна,
Ты умна, добра, красива.
Будь успешной и счастливой.
Пусть сбываются мечты,
Счастья ведь достойна ты!

Татьянин день

Напомним, что многие 25 января отмечают День студента. Если для вас это праздник, то предлагаем вам подборку поздравлений.

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