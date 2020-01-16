Татьянин день: открытки и душевные поздравления

Общество и люди

День Татьяны ежегодно отмечают 25 января. В этот день с именинами поздравляют всех Татьян, Танечек, Тань, Танюш.

«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинниц.

Таня, Танечка, Татьяна

Привлекательна, умна.

Будь любима и желанна,

От судьбы бери сполна!

Пусть что будет — будет лучшим!

Пусть в душе цветет сирень.

Поздравляю я Танюшу

В этот дивный светлый день!

***

Итак, она звалась Татьяной…

Была мила и весела.

Ее сегодня мы поздравим

И пожелаем ей добра!

Желаем, чтоб мечты сбывались,

Чтоб крепкою была любовь,

Чтобы от счастья и улыбок

Твоя всегда кипела кровь!

Пускай родные не оставят,

Друзья тебе будут верны.

И пусть в твой дом приходят люди

Лишь те, которые нужны.

***

Татьяна может все устроить,

И нам ее не переспорить.

К чему стремится — точно знает,

Решенья быстро принимает.

Пускай судьба не будет строгой,

Ведет открытою дорогой.

Пусть в череде твоих мечтаний

Не будет разочарований.

***

Я желаю Вам, Татьяна,

Денег — полные карманы.

Океан большого счастья,

С мужем Вам — любви и страсти.

На работе отличиться

И поймать удачи птицу,

Все раскрыть свои таланты,

Получить подарок с бантом:

Тот, что очень долго ждете,

Тот, что Вас в восторг приводит.

И не думайте о грустном.

Крепких нервов, добрых чувств Вам!

***

Будь любима и желанна,

Моя милая Татьяна,

Ты умна, добра, красива.

Будь успешной и счастливой.

Пусть сбываются мечты,

Счастья ведь достойна ты!

Напомним, что многие 25 января отмечают День студента. Если для вас это праздник, то предлагаем вам подборку поздравлений.

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