- 21:44 На Донбассе готовят новое разведение войск: что об этом известно
- 21:43 Татьянин день: открытки и душевные поздравления
- 21:10 Стало известно, куда в Киеве будут отправлять больных с подозрением на коронавирус
- 20:46 Банду вооруженных грабителей-«клофелинщиков» задержали в Одессе по горячим следам
- 20:43 Руководителя закарпатского облавтодора поймали на вымогательстве крупной взятки
- 20:36 Чемпион мира по автогонкам сорвался с обрыва на скорости 185 км/ч: жуткое видео
- 20:26 СНБО просят обеспечить Луганщину средствами подавления радио- и телесигналов вражеских СМИ
- 20:22 Не только депозиты: украинцам предлагают новые возможности приумножить капитал, но у экспертов есть сомнения
- 20:06 Пять лет трагедии на Восточном в Мариуполе отметили 35-секундным воем сирен (фото, видео 18+)
- 20:02 В России силовики, привлеченные к разгону акций протеста, будут получать двойные оклады
- 19:52 От ЕС требуют наказать Азербайджан за недопуск в страну представителя МВД Украины: что произошло
- 19:46 Из-за неизвестного "минера" в Киеве закрыты центральные станции метро
Татьянин день: открытки и душевные поздравления
День Татьяны ежегодно отмечают 25 января. В этот день с именинами поздравляют всех Татьян, Танечек, Тань, Танюш.
«ФАКТЫ» собрали лучшие поздравления и открытки для именинниц.
Таня, Танечка, Татьяна
Привлекательна, умна.
Будь любима и желанна,
От судьбы бери сполна!
Пусть что будет — будет лучшим!
Пусть в душе цветет сирень.
Поздравляю я Танюшу
В этот дивный светлый день!
***
Итак, она звалась Татьяной…
Была мила и весела.
Ее сегодня мы поздравим
И пожелаем ей добра!
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Чтоб крепкою была любовь,
Чтобы от счастья и улыбок
Твоя всегда кипела кровь!
Пускай родные не оставят,
Друзья тебе будут верны.
И пусть в твой дом приходят люди
Лишь те, которые нужны.
***
Татьяна может все устроить,
И нам ее не переспорить.
К чему стремится — точно знает,
Решенья быстро принимает.
Пускай судьба не будет строгой,
Ведет открытою дорогой.
Пусть в череде твоих мечтаний
Не будет разочарований.
***
Я желаю Вам, Татьяна,
Денег — полные карманы.
Океан большого счастья,
С мужем Вам — любви и страсти.
На работе отличиться
И поймать удачи птицу,
Все раскрыть свои таланты,
Получить подарок с бантом:
Тот, что очень долго ждете,
Тот, что Вас в восторг приводит.
И не думайте о грустном.
Крепких нервов, добрых чувств Вам!
***
Будь любима и желанна,
Моя милая Татьяна,
Ты умна, добра, красива.
Будь успешной и счастливой.
Пусть сбываются мечты,
Счастья ведь достойна ты!
Напомним, что многие 25 января отмечают День студента. Если для вас это праздник, то предлагаем вам подборку поздравлений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт