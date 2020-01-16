24.20 / 24.48 26.65 / 27.10
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки

5:52 25 января 2020 398
Татьянин день
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 января церковь чтит память раннехристианской мученицы Татьяны Римской, а свои именины отмечают Татьяны.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления для именинниц.

Татьянин день

Танюша, желаю я счастья большого,
Чтоб жизнь, дорогая, лишь в радость была.
А также здоровья пускай будет много
И денег, чтоб с шиком всегда ты жила!

Любви настоящей и верных подруг,
Танюша, тебе я хочу пожелать!
Пускай все желания исполнятся вдруг,
Чтоб было все то, о чем можно мечтать!

Татьянин день

***
Ну разве с именем Татьяна
Есть в жизни место для изъяна?
Нет, Танечка, твоя душа
Добра, мила и хороша.

И стан твой как у Афродиты,
И сердце всем твое открыто.
Нуждающимся помогаешь,
И ободряешь, и спасаешь.

Дружить с тобой — большое счастье,
Руками разведешь ненастье.
Дороже злата, серебра
Душа твоя, что так добра.

Татьянин день

***
У Танечки сегодня именины!
Татьянин день! Несу букет цветов.
Хочу, чтоб этот день был самым длинным!
Скажу тебе немало теплых слов!
Ты самый светлый человечек в мире этом!
Желаю искренне, чтоб все сбылись мечты!
Зимой, весною, осенью и летом —
И днем и ночью мне необходима ты!

Татьянин день

***
Татьянин день мы отмечаем,
Душевно Тань всех поздравляем,
Желаем им любви огромной,
Семейной жизни, их достойной.
Друзей лишь преданных иметь,
Знакомых было чтоб не счесть,
Врагов — свести всех до «нуля»,
Печали гнать все от себя…
Всегда улыбчивыми быть,
В любви, достатке только жить!

Татьянин день

***
Ангел-хранитель, Татьяну храни,
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди,
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримой путь укажи.
С Днем ангела, Таня, верь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.

Татьянин день

Больше поздравлений для Татьян и открыток вы можете найти тут.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьянин день

Татьянин день: красивые поздравления и открытки

Татьянин день

Татьянин день: открытки и душевные поздравления

Прохор и пассия

"Теперь Танечка": любовника экс-жены Джигарханяна заметили в обществе новой пассии, 40-летней миллионерши

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер