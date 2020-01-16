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Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки
25 января церковь чтит память раннехристианской мученицы Татьяны Римской, а свои именины отмечают Татьяны.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления для именинниц.
Танюша, желаю я счастья большого,
Чтоб жизнь, дорогая, лишь в радость была.
А также здоровья пускай будет много
И денег, чтоб с шиком всегда ты жила!
Любви настоящей и верных подруг,
Танюша, тебе я хочу пожелать!
Пускай все желания исполнятся вдруг,
Чтоб было все то, о чем можно мечтать!
***
Ну разве с именем Татьяна
Есть в жизни место для изъяна?
Нет, Танечка, твоя душа
Добра, мила и хороша.
И стан твой как у Афродиты,
И сердце всем твое открыто.
Нуждающимся помогаешь,
И ободряешь, и спасаешь.
Дружить с тобой — большое счастье,
Руками разведешь ненастье.
Дороже злата, серебра
Душа твоя, что так добра.
***
У Танечки сегодня именины!
Татьянин день! Несу букет цветов.
Хочу, чтоб этот день был самым длинным!
Скажу тебе немало теплых слов!
Ты самый светлый человечек в мире этом!
Желаю искренне, чтоб все сбылись мечты!
Зимой, весною, осенью и летом —
И днем и ночью мне необходима ты!
***
Татьянин день мы отмечаем,
Душевно Тань всех поздравляем,
Желаем им любви огромной,
Семейной жизни, их достойной.
Друзей лишь преданных иметь,
Знакомых было чтоб не счесть,
Врагов — свести всех до «нуля»,
Печали гнать все от себя…
Всегда улыбчивыми быть,
В любви, достатке только жить!
***
Ангел-хранитель, Татьяну храни,
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди,
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримой путь укажи.
С Днем ангела, Таня, верь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.
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