Поздравления с Татьяниным днем: лучшие пожелания и яркие открытки

Общество и люди

25 января церковь чтит память раннехристианской мученицы Татьяны Римской, а свои именины отмечают Татьяны.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления для именинниц.

Танюша, желаю я счастья большого,

Чтоб жизнь, дорогая, лишь в радость была.

А также здоровья пускай будет много

И денег, чтоб с шиком всегда ты жила!

Любви настоящей и верных подруг,

Танюша, тебе я хочу пожелать!

Пускай все желания исполнятся вдруг,

Чтоб было все то, о чем можно мечтать!

***

Ну разве с именем Татьяна

Есть в жизни место для изъяна?

Нет, Танечка, твоя душа

Добра, мила и хороша.

И стан твой как у Афродиты,

И сердце всем твое открыто.

Нуждающимся помогаешь,

И ободряешь, и спасаешь.

Дружить с тобой — большое счастье,

Руками разведешь ненастье.

Дороже злата, серебра

Душа твоя, что так добра.

***

У Танечки сегодня именины!

Татьянин день! Несу букет цветов.

Хочу, чтоб этот день был самым длинным!

Скажу тебе немало теплых слов!

Ты самый светлый человечек в мире этом!

Желаю искренне, чтоб все сбылись мечты!

Зимой, весною, осенью и летом —

И днем и ночью мне необходима ты!

***

Татьянин день мы отмечаем,

Душевно Тань всех поздравляем,

Желаем им любви огромной,

Семейной жизни, их достойной.

Друзей лишь преданных иметь,

Знакомых было чтоб не счесть,

Врагов — свести всех до «нуля»,

Печали гнать все от себя…

Всегда улыбчивыми быть,

В любви, достатке только жить!

***

Ангел-хранитель, Татьяну храни,

В суетном мире ее береги,

Крыльями нежными ты обними,

Теплом и заботой ее награди,

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримой путь укажи.

С Днем ангела, Таня, верь в чудеса,

И ангел тогда не покинет тебя.

Больше поздравлений для Татьян и открыток вы можете найти тут.

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