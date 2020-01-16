Заплыв в жерле самого высокого в мире вулкана: украинский альпинист установил рекорд (фото)

Украина

Альпинист из Харькова 36-летний Валентин Сипавин претендует на то, чтобы его имя было вписано в Книгу рекордов Гиннесса: в Чили он совершил заплыв на каяке по озеру, образовавшемуся в кратере самого высокого в мире вулкана Охос-дель-Саладо (6 890 метров). Конфигурация вулкана такова, что озеро находится на меньшей высоте — 6 377 метра. Туда и поднялся украинский альпинист. Он занес на эту головокружительную высоту каяк весом 17 килограммов!

Фото из архива Валентина Сипавина

— Озеро замерзшее, поэтому я прорубывал во льду путь для каяка, — рассказал Валентин. — Несколько раз проплыл туда и обратно по очищенному от льда участку. Свой рекордный заплыв фиксировал на видео при включенном GPS-навигаторе и в присутствии известного альпиниста из Австралии Даниэла Булла.

Фото из архива Валентина Сипавина

Я не планировал восхождение с Даниэлем, встретился с ним случайно, когда прилетел в Южную Америку. Его команда оказалась недостаточно подготовленной для восхождения, поэтому он пошел на вулкан со мной.

Эта экспедиция была этапом подготовки к моему уже четвертому по счету восхождению на самую высокую гору планеты — Эверест. Планирую совершить его в мае. Если достигну этой цели, то установлю рекорд — еще ни один украинский альпинист на поднимался на Эверест четыре раза.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом рекорде — Украины, который установил 72-летний киевский пенсионер.

Фото с сайта http://skyclub.com.ua

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