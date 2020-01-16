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Происшествия

На Донбассе прогремел взрыв: 12-летнему мальчику осколки иссекли все лицо

14:07 16 января 2020 196
Миусинск
Инф. «ФАКТОВ»

На оккупированной части Луганской области подросток подорвался на неизвестном устройстве. Ранее в Харькове произошел взрыв в отделении «Ощадбанка». О происшествии сообщает BAGNET со ссылкой на отчет ОБСЕ от 16 января 2020 года.

Медработники больницы оккупированного Луганска сообщили команде СММ, что города Миусинска к ним доставили 12-летнего мальчика, который при срабатывании неизвестного взрывного устройства получил осколочные ранения лица.

Мать мальчика сказала наблюдателям ОБСЕ, что недалеко от полигона боевиков «ЛНР» ее сын нашел предмет длиной 10 см, похожий на трубку, он принес его домой, и там прогремел взрыв.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что РосСМИ в официальных сообщениях стали заменять слово «взрыв» на «хлопок».

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