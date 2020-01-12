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РосСМИ стали заменять слово "взрыв" на "хлопок": в сети высмеяли очередной ход кремлевской пропаганды
В России официальная пропаганда стала намеренно заменять слово «взрыв» на слово «хлопок» в официальных сообщениях. По мнению пользователей соцсетей, власти таким образом хотят создать впечатление отсутствия взрывов в России.
«Смешно конечно, что во всех СМИ слово „взрыв“ стали заменять на „хлопок“. „Хлопок бытового газа“, „хлопок пылевоздушной смеси“. Скоро на экранах „хлопок тротиловой смеси“ и „ядерный хлопок“», — написал пользователь Twitter Максим Миронов.
В соцсетях с иронией отнеслись к такому приему российских СМИ.
«А если будут писать о концерте, то вместо „в конце выступления раздался врыв аплодисментов“ придется писать „в конце выступления раздался хлопок“», — написал один из них.
«А спецы по обезвреживанию хлопковых устройств будут называться хлопкотехники», — добавил второй.
«Из-за хлопка в здании возник пожар, сейчас он полностью потушен. Хлопать становится опасно, может возникнуть пожар», — написал третий.
Отметим, что в России часто случаются взрывы, которые приводят к значительным разрушениям. Власти же, употребляя слово «хлопок», хотят создать впечатление, что взрывов в стране нет.
Так, недавно в Твери произошел взрыв в многоэтажном доме. По предварительным данным, в квартире взорвался газ. В больницу госпитализировали двоих пострадавших, более полусотни людей были эвакуированы.
Месяцем ранее в поселке Яковлево Белгородской области России прогремел взрыв газа, разрушивший стену четырехэтажного жилого дома. При этом соседние дома уцелели. Пострадавших при взрыве (по официальным данным, их шестеро) доставили в больницу.
Взрывы происходят не только в жилых домах России, но и на производстве. Так, в ноябре в Москве были слышны взрывы на складе с газовым оборудованием, а в Санкт-Петербурге произошел взрыв на пивзаводе «Балтика».
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