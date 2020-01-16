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Крещение: что это за праздник и как его отметить, чтобы быть здоровым весь год

19 января христиане восточного обряда отмечают третий из зимних праздников, который завершает святочный цикл, — Крещение. В церковном календаре торжество называется еще и Богоявлением. Накануне праздника верующие соблюдают строгий пост, а вечером идут в церковь на особое богослужение, на котором освящают воду. В народе она называется иорданской. С трех глотков такой святой воды и начинают семейную трапезу после посещения храма — в Крещенский сочельник.

История праздника

Праздник Богоявления был утвержден еще во II веке в честь события, описанного в Евангелие, — крещения Иисуса Христа в реке Иордан от Иоанна Предтечи. Увидев в толпе людей Христа, Иоанн сразу понял, что к нему пришел сам Спаситель. Предтеча сказал во всеуслышание: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира!» В момент, когда Иоанн окроплял Иисуса водой, все услышали звучавший с Небес голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И тотчас же на Спасителя сошел Святой Дух в виде белого голубя. Таким образом Всевышний в тот день явился людям в трех ипостасях: Бога-Отца, Бога-Сына и Духа Святого. Потому-то праздник и называется Богоявлением. Кстати, в народе бытует еще одно название праздника — Иордан.

Крещенский сочельник, или второй Святвечер

Накануне Крещения, 18 января, отмечают второй Святой вечер (первый был 6 января, перед Рождеством). Весь день верующие соблюдают строгий пост. А вечером собираются семьей на трапезу, которая называется «голодная кутья». Традиционно на стол подают семь постных блюд. Главные из них — снова кутья и узвар, которые присутствуют в меню христиан в течение Святок (с 6 по 19 января). Кроме того, в старину хозяйки готовили к Крещению вареники с капустой и картошкой, кашу, заправленную растительным маслом, фасоль с грибами, жарили рыбу и блинчики из гречневой муки, пекли коржики с медом… Вода для этих блюд использовалась особенная — набранная мужчиной в реке.

Готовясь к празднику, полагалось позаботиться не только об ужине в Святвечер и обеде на следующий день (уже скоромном, с мясными и молочными блюдами), но и об особом украшении дома и защиты его темных сил. Женщины прикрепляли над дверями и иконами «крещенские букеты» из сухих трав — в основном цветов базилика (васильки) и бессмертника, — перевязанных голубыми лентами. А глава семьи, сын или брат отца рисовали мелом или углем кресты на дверях и воротах.

Вечером семья шла в церковь на особую службу, на которой освящается вода. Дома оставались только немощные старики и тяжелобольные люди. Ведь пропускать службу в такой день нельзя было ни в коем случае. Освященной на вечерней водой — так называемой иорданской — окропляли все углы в доме, с нее же начинали трапезу в Святвечер: всем домочадцам давали выпить по три глоточка.

Помолившись, наконец садились за стол и ужинали, благодаря Бога за всё то, что уже имеют, и прося о милосердии в дальнейшем. После ужина использованные ложки полагалось сложить в одну миску и накрыть ее большой буханкой хлеба. Это должно было способствовать сбору хорошего урожая зерновых летом.

Важный момент Сочельника — полночь. Наши предки верили, что с наступлением праздника Крещения открываются Небеса и происходят разные чудеса. Так, считалось, что загаданные в полночь желания обязательно сбудутся.

Гадания

Девушки в Крещенский сочельник пытались заглянуть в свое будущее. Способов узнать, скоро ли пожалуют сваты, каким будет суженый и как вообще сложится судьба, девчата знали немало.

Например, перед сном клали под подушку расческу со словами: «Суженый, приди меня расчесать». Человек, который явится во сне девушке и предложит ей расчесать волосы, и есть будущий муж.

Еще один способ: растопить воск и вылить его в воду. Считалось, что в причудливых очертаниях застывшего воска можно увидеть, какие события ожидают тебя в этом году.

Более современный способ — смять лист бумаги или газету, положить ее на металлический поднос и поджечь. Поднос поставить на стол возле стены, горящую свечу установить так, чтобы видеть на стене тень от сгораемой бумаги, которая и «расскажет», чего ждать от наступившего года.

День Крещения

Утром на Крещение (19 января) снова важная служба в храмах. В старину в Украине на литургию в этот день шли целыми семьями. Все причащались и снова набирали воды — она называется крещенской.

Также по традиции в этот день люди всем миром шли к реке или озеру крестным ходом, неся в руках зажженные тройные свечи — «тріцю». Гасили свечи в водоеме после того, как священник опускал в воду крест. Такую свечу полагалось весь год сберегать под образами, чтобы в доме всегда царили мир и согласие.

В Украине существовала еще одна красивая традиция: после освящения воды в реке дети выпускали в небо белых голубей — символ Святого Духа, сошедшего на Иисуса Христа во время его крещения в Иордане. Самые смелые участники крестного хода еще и окунались в этот день в ледяную воду — с верой, что такое омовение очистит их от грехов и исцелит от телесных болезней.

А еще крещенскую воду считали прекрасным косметическим средством. Девушки наливали ее в миску, бросали туда калину или коралловые бусы и умывались, «щоб врода не в'яла».

Вернувшись домой, хозяева снова окропляли святой водой все помещения и подворье и садились за стол. Перед праздничным обедом пили крещенскую воду, молились и приступали к трапезе, которая отличалась от вечерней. На столе уже было несколько скоромных блюд: голубцы или вареники с мясом, пироги с творогом и спиртные напитки.

Вечером в этот день совершали забавный ритуал: выносили во двор и сжигали дидух — символ Рождества, занимавший почетное место в доме с 6 января. Таким образом «прогоняли кутью» со словами:

«Iди, кутя, iз покуття,

А узвар — на базар,

А дiдух — на теплий дух,

Щоб нам скинути кожух!»

Приметы праздника

Если на Крещение небо ясное, то этим летом хлеба вырастут богатыми и чистыми.

Как ни странно, снегопад тоже предвещает урожайный год.

А туман и облака сулят обилие сорняков на ниве.

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