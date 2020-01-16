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Украина

Главного налоговика Одесской области отправили в СИЗО, но готовы отпустить под залог

15:23 16 января 2020 333
Наталья Чеботарева
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Днем в четверг, 16 января, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения и. о. начальника Одесского регионального главка Государственной налоговой службы Украины Наталье Чеботаревой, которая предлагала прокурору взятку в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и отправил Наталью Чеботареву в СИЗО до 2 марта — с правом внесения залога в размере 904 тысяч гривен.

Характерно, что суд запретил трансляцию и видеофиксацию заседания по избранию меры пресечения Чеботаревой. Такое решение 15 января приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко, заявив, что это якобы ограничивает права подозреваемой.

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Кстати, представителей целого ряда СМИ в Одессе не допустили 15 января на брифинг руководителя налоговой службы Украины Сергея Верланова, у которого в доме в этот день проводили обыск.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за коррупционного скандала было отстранено от работы все руководство налоговой службы Одесской области.

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