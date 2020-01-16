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Украина

Сюрприз для ФОП: Рада ввела новые нормы для малого бизнеса

17:59 16 января 2020 223
рада
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада приняла в целом закон № 1210, напрямую касающийся физических лиц-предпринимателей. Закон носит изменения в Налоговый кодекс, а одной из поправок пересмотрены лимиты доходов для каждой из групп малого бизнеса.

Автором поправки была народный депутат Галина Васильченко. Было предложено установить новые объемы годового дохода для всех групп физлиц-предпринимателей. Чтобы продолжать деятельность и не менять группу налогообложения, годовой доход должен составлять:

На первой группе ФОП — 1 миллион гривен (сейчас — 300 тыс. гривен);
На второй группе  — 5 млн гривен (сейчас 1,5 млн гривен);
На третьей группе  — 7 млн гривен (сейчас 5 млн гривен).

Отдельно за поправку нашлось 340 голосов, а в целом новый закон поддержали 283 депутата.

Напомним, статистика свидетельствует, что после президентских и парламентских выборов в Украине резко уменьшилось количество людей, регистрирующихся физическими лицами — предпринимателями. А во второй половине 2019 года Рада приняла ряд законов, затрагивающих представителей малого бизнеса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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