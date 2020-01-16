- 18:17 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женской эстафеты
- 17:59 Сюрприз для ФОП: Рада ввела новые нормы для малого бизнеса
- 17:58 СБУ нашла в Нацгвардии «крота» боевиков «ДНР»
- 17:57 Макгрегор — Серроне: прогнозы букмекеров на супербой UFC
- 17:54 Скандалы с прослушкой в Украине: как это было
- 17:05 Новый поворот в громком деле: убийца 2-летнего ребенка угрожает его матери
- 17:00 Пророческие сны и безответная любовь: чем опасна Венера в знаке Рыб
- 16:59 Доллар снова подскочил: НБУ поднял курс американской валюты выше 24 гривен
- 16:54 Биатлон в Рупольдинге: Прима и Пидручный сенсационно ворвались дуэтом в топ-10 спринта
- 16:50 Вместо главы ГБР Венедиктовой в Раду зашел новый «слуга народа»: кто такой Александр Санченко
- 16:44 Не так быстро, как хотелось: сдачу новых станций метро в Киеве отложили на год
- 16:20 "Слуги народа" потребовали от СБУ заняться сливом прослушки Гончарука
Сюрприз для ФОП: Рада ввела новые нормы для малого бизнеса
Верховная Рада приняла в целом закон № 1210, напрямую касающийся физических лиц-предпринимателей. Закон носит изменения в Налоговый кодекс, а одной из поправок пересмотрены лимиты доходов для каждой из групп малого бизнеса.
Автором поправки была народный депутат Галина Васильченко. Было предложено установить новые объемы годового дохода для всех групп физлиц-предпринимателей. Чтобы продолжать деятельность и не менять группу налогообложения, годовой доход должен составлять:
На первой группе ФОП — 1 миллион гривен (сейчас — 300 тыс. гривен);
На второй группе — 5 млн гривен (сейчас 1,5 млн гривен);
На третьей группе — 7 млн гривен (сейчас 5 млн гривен).
Отдельно за поправку нашлось 340 голосов, а в целом новый закон поддержали 283 депутата.
Напомним, статистика свидетельствует, что после президентских и парламентских выборов в Украине резко уменьшилось количество людей, регистрирующихся физическими лицами — предпринимателями. А во второй половине 2019 года Рада приняла ряд законов, затрагивающих представителей малого бизнеса.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!