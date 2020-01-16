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Украина

Украина на переговорах в Минске инициировала создание подгруппы по вопросам границы

18:30 16 января 2020 115
кордон
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские переговорщики в Минске, обсуждающие урегулирование на Донбассе предлагают создать для дискуссии особую рабочую подгруппу по вопросам границы. На переговорах украинская сторона подчеркнула, что за пять лет так и не выполнен пункт протокола о мониторинге силами ОБСЕ российско-украинской границы и о создании зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ.

Как рассказала Дария Чепак, пресс-секретарь украинского представителя в переговорной группе, Украина также подняла вопрос о дальнейшем отведении сил от линии разграничения. Украинская сторона предложила еще три участка, где может состояться разведение сил и средств. Точки выбирал Генштаб ВСУ.

На переговорах украинская сторона озвучила план по гуманитарному разминированию на Донбассе. Также подчеркивалось, что наблюдатели ОБСЕ должны еще раз верифицировать отвод тяжелого вооружения. Необходимо подтвердить, что такое оружие действительно не находится в запрещенной зоне.

Напомним, ранее в Париже президент Зеленский анонсировал новые разведения сил и средств на Донбассе. Три точки были выбраны среди тех, что имеют «важное гуманитарное значение для всех украинцев».

Фото dpsu.gov.ua

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