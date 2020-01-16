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Рекорд Украины: 80-летний киевлянин наизусть читал стихи 12 часов подряд (фото)
В четверг, 16 января, в Киеве зафиксирован новый рекорд Украины по продолжительности непрерывного декламирования стихов по памяти — 11 часов 39 минут. За это время 80-летний подполковник в отставке Василий Ототюк прочел 12 730 строк из произведений 78 поэтов, сообщила «ФАКТАМ» руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова.
— Василий Ототюк начал декламацию в 3:55, — рассказала Лана Ветрова. — Каждый час он имел право на пятиминутный отдых. Во время одного из перерывов позавтракал. От обеда отказался. Несколько раз пил кофе — чтобы взбодриться. Любопытно, что несколько перерывов пенсионер пропустил. Установление рекорда фиксировалось на видео. Перед любителем поэзии стояли большие электронные часы с включенным секундомером, чтобы он видел, сколько времени прошло. Ветерана морально поддерживали дочь Надежда, внучки и правнучки.
— Вы удивитесь, но за 11 с половиной часов чтения стихов я не очень-то и устал — чувствую, что остался изрядный запас сил, — заявил «ФАКТАМ» Василий Ототюк. — Я остановился на этом результате, поскольку и без того превысил предыдущий рекорд Украины без малого в два раза (прежнее достижение составляло 5 часов 55 минут. — Авт.).
— Считали, сколько стихов знаете на память?
— Да, более 500. Поэзию я полюбил еще в 9-м классе. А записывать любимые стихи в толстую тетрадь на 96 листов начал полвека назад. Сейчас эта тетрадь вроде семейной реликвии.
— Сколько времени вам нужно, чтобы запомнить стихотворение?
— Прочту пару раз — и запоминаю. Хотя память у меня самая обычная. Но если стихи пришлись по душе, то как-то сразу откладываются в памяти.
— Отец читает стихи на семейных праздниках? — спрашиваю у дочери рекордсмена Надежды.
— Да, но, признаться, его не очень-то слушают (улыбается). Шучу. На самом деле семья гордится им. Но его любовь к поэзии ни кому из нас не передалась.
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