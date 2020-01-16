23.98 / 24.26 26.58 / 27.00
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Рекорд Украины: 80-летний киевлянин наизусть читал стихи 12 часов подряд (фото)

18:46 16 января 2020 50
Василий Ототюк с дипломом о рекорде
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В четверг, 16 января, в Киеве зафиксирован новый рекорд Украины по продолжительности непрерывного декламирования стихов по памяти — 11 часов 39 минут. За это время 80-летний подполковник в отставке Василий Ототюк прочел 12 730 строк из произведений 78 поэтов, сообщила «ФАКТАМ» руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова.

— Василий Ототюк начал декламацию в 3:55, — рассказала Лана Ветрова. —  Каждый час он имел право на пятиминутный отдых. Во время одного из перерывов позавтракал. От обеда отказался. Несколько раз пил кофе — чтобы взбодриться. Любопытно, что несколько перерывов пенсионер пропустил. Установление рекорда фиксировалось на видео. Перед любителем поэзии стояли большие электронные часы с включенным секундомером, чтобы он видел, сколько времени прошло. Ветерана морально поддерживали дочь Надежда, внучки и правнучки.

— Вы удивитесь, но за 11 с половиной часов чтения стихов я не очень-то и устал — чувствую, что остался изрядный запас сил, — заявил «ФАКТАМ» Василий Ототюк. — Я остановился на этом результате, поскольку и без того превысил предыдущий рекорд Украины без малого в два раза (прежнее достижение составляло 5 часов 55 минут. — Авт.).

— Считали, сколько стихов знаете на память?

— Да, более 500. Поэзию я полюбил еще в 9-м классе. А записывать любимые стихи в толстую тетрадь на 96 листов начал полвека назад. Сейчас эта тетрадь вроде семейной реликвии.

— Сколько времени вам нужно, чтобы запомнить стихотворение?

— Прочту пару раз — и запоминаю. Хотя память у меня самая обычная. Но если стихи пришлись по душе, то как-то сразу откладываются в памяти.

— Отец читает стихи на семейных праздниках? — спрашиваю у дочери рекордсмена Надежды.

— Да, но, признаться, его не очень-то слушают (улыбается). Шучу. На самом деле семья гордится им. Но его любовь к поэзии ни кому из нас не передалась.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о пенсионере из Днепропетровска, который установил рекорд Украины, воспроизведя по памяти 635 телефонных номеров.

Также сообщалось о другом рекорде Украины, который установил 72-летний киевский пенсионер Валерий Харковлюк — самый старший у нас в стране мастер катания на роликах.

А вот 36-летний альпинист из Харькова Валентин Сипавин претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Он проплыл на каяке по озеру в кратере самого высокого в мире вулкана.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

Максим Соколов-младший

Сына экс-вратаря сборной России, обвиняемого в жестоком убийстве матери, поместили в психушку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер