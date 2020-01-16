- 20:51 «Скоро будешь в порно сниматься?» Потап «пристыдил» Дорофееву за голое фото
- 20:33 Водой запасаться не стоит: в ПЦУ разъяснили, смывает ли грехи купание на Крещение
- 20:23 Мнимое «изнасилование»: российской модели светит тюрьма за клевету на футболиста «Милана»
- 20:08 Внука Михалкова допросили в связи с трагедией с моделью
- 20:03 Не оправдал доверия: чиновника ВСУ, предлагавшего дружить с боевиками, проверили на «детекторе лжи»
- 20:03 Почалося? СМИ сообщили о первой отставке в Кабмине Гончарука
- 19:56 Международный букмекерский холдинг Parimatch поддерживает инициативу ВР о легализации игорного бизнеса
- 19:51 Пожар в одесском колледже: студенты вынуждены сами восстанавливать документы
- 19:50 "У героизма есть имя — "киборги": Зеленский обратился к защитникам Донецкого аэропорта
- 19:35 В Харькове посреди улицы расстреляли директора местного кладбища: фото и видео с места происшествия
- 19:21 СМИ ответили на оправдания бизнесменов по поводу попытки захвата «Киевметростроя»
- 19:08 18-летних трогать не будут: в Минобороны сделали важное уточнение о призывной кампании
Почалося? СМИ сообщили о первой отставке в Кабмине Гончарука
Кабинет министров Алексея Гончарука может лишиться одного из министров. Потенциальным кандидатом «на вылет» называют Алену Бабак — министра по развитию общин и территорий, проработавшую на должности неполных шесть месяцев.
Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в «Слуге народа», Бабак уходит по собственному желанию, уже написала заявление, но причины отставки не конкретизирует. Ожидается, что официально о решении министра объявят в Раде 17 января.
Самым вероятным кандидатом на место министра называют главу Ивано-Франковской области Дениса Шмигаля. 45-летний экономист пришел в политику в августе 2019 года, а до этого занимал экономические должности в компаниях Львовской области, работал в львовском областном управлении Миндоходов.
Также среди претендентов на министерское кресло упоминали депутата от «Слуги народа» Елену Шуляк.
Напомним, ранее стало известно, что двое министров в Кабмине Гончарука остались недовольны своими зарплатами и были готовы уйти в отставку. Покинуть правительство были готовы Тимофей Милованов и Денис Малюська. Позже стало известно, что размер зарплат многим чиновникам «скорректировали» высокими премиями, а премьер попытался начать диалог с обществом о важности справедливой оплаты труда министров.
Фото wikipedia.org
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.