Почалося? СМИ сообщили о первой отставке в Кабмине Гончарука

Политика

Кабинет министров Алексея Гончарука может лишиться одного из министров. Потенциальным кандидатом «на вылет» называют Алену Бабак — министра по развитию общин и территорий, проработавшую на должности неполных шесть месяцев.

Как сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в «Слуге народа», Бабак уходит по собственному желанию, уже написала заявление, но причины отставки не конкретизирует. Ожидается, что официально о решении министра объявят в Раде 17 января.

Самым вероятным кандидатом на место министра называют главу Ивано-Франковской области Дениса Шмигаля. 45-летний экономист пришел в политику в августе 2019 года, а до этого занимал экономические должности в компаниях Львовской области, работал в львовском областном управлении Миндоходов.

Также среди претендентов на министерское кресло упоминали депутата от «Слуги народа» Елену Шуляк.

Напомним, ранее стало известно, что двое министров в Кабмине Гончарука остались недовольны своими зарплатами и были готовы уйти в отставку. Покинуть правительство были готовы Тимофей Милованов и Денис Малюська. Позже стало известно, что размер зарплат многим чиновникам «скорректировали» высокими премиями, а премьер попытался начать диалог с обществом о важности справедливой оплаты труда министров.

Фото wikipedia.org

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter