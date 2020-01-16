Мнимое «изнасилование»: российской модели светит тюрьма за клевету на футболиста «Милана» (фото)

Спорт

Испанская полиция задержала 24-летнюю российскую модель Луизу Кремлеву по делу о выдуманном обвинении в изнасиловании.

В 2017 году тогда 22-летняя Кремлева обвинила 20-летнего футболиста мадридского «Атлетико» Тео Эрнандеса в сексуальном насилии на парковке ночного клуба Olivia Valère в Марбелье, сообщает isport.ua.

Тогда дело экс-игрока «Реала», сейчас защищающего цвета «Милана», получило широкую огласку. По показаниям девушки, на рассвете 4 июня она с Тео Эрнандесом пошла из клуба в его машину, где французский футболист «пытался совершить над ней действия сексуального характера». Но после неудачной попытки контакта Эрнандес выкинул девушку из автомобиля.

Но в итоге после рассмотрения дела Эрнандес (кстати, в составе «Реала» он выиграл Суперкубок УЕФА) был отпущен на свободу. Суд выяснил, что в шесть часов утра пара действительно вышла из клуба в направлении автомобиля. Примерно через 15 минут, «когда предполагается, что насилие уже произошло, оба вернулись в помещение, разговаривая по-дружески. Видео не показало, что произошло что-то ненормальное — как раз наоборот».

Суд также утверждал, что в 6:23 модель отправила Тео Эрнандесу несколько сообщений в WhatsApp, каждый раз спрашивая, собирается ли он к ней домой. Затем она позвонила ему по телефону, но ответа не получила. «Это не логично для человека, который, по ее словам, только что был изнасилован», — отмечается в деле.

Лишь около 7:00 между девушкой и Тео Эрнандесом произошла ссора у двери.

В прошлом году после изучения всех материалов дела Тео Эрнандес был полностью оправдан, а теперь суд уже требует лишения свободы самой Лиузы Кремлевой за выдуманное изнасилование.

Испанские СМИ сообщают, что девушку долго не могли найти и только 13 января полиции удалось застать Луизу у нее дома в Марбелье, арестовать и доставить к судье для предъявления обвинения.

Луиза Кремлева

Кстати, по данным СМИ, еще до Эрнандеса (кстати, его родной брат Лукас Эрнандес играет за «Баварию») Луиза Кремлева выдвигала похожие обвинения в адрес трех других мужчин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста сборной Австрии Ильзанкера обвинили в изнасиловании.

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