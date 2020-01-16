- 21:21 Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
- 21:05 Пять стран договорились потребовать от Ирана компенсацию за сбитый "Боинг"
- 20:51 «Скоро будешь в порно сниматься?» Потап «пристыдил» Дорофееву за голое фото
- 20:33 Водой запасаться не стоит: в ПЦУ разъяснили, смывает ли грехи купание на Крещение
- 20:23 Мнимое «изнасилование»: российской модели светит тюрьма за клевету на футболиста «Милана»
- 20:08 Внука Михалкова допросили в связи с трагедией с моделью
- 20:03 Не оправдал доверия: чиновника ВСУ, предлагавшего дружить с боевиками, проверили на «детекторе лжи»
- 20:03 Почалося? СМИ сообщили о первой отставке в Кабмине Гончарука
- 19:56 Международный букмекерский холдинг Parimatch поддерживает инициативу ВР о легализации игорного бизнеса
- 19:51 Пожар в одесском колледже: студенты вынуждены сами восстанавливать документы
- 19:50 "У героизма есть имя — "киборги": Зеленский обратился к защитникам Донецкого аэропорта
- 19:35 В Харькове посреди улицы расстреляли директора местного кладбища: фото и видео с места происшествия
Пять стран договорились потребовать от Ирана компенсацию за сбитый "Боинг"
Пять стран, потерявших своих граждан в авиакатастрофе в Иране 8 января, потребовали от иранских властей признать полную ответственность за трагедию и выплатить компенсации семьям погибших. Такое заявление было сделано в Лондоне, где собрались главы МИД Швеции, Великобритании, Канады и Афганистана. Украину представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.
На борту «Боинга» МАУ, сбитого в Иране, находились граждане шести стран. Наиболее многочисленной группой были представители Ирана.
Авторы обращения к Ирану также требуют, чтобы иранцы провели прозрачное расследование причин, повлекших катастрофу. Еще одно требование касается беспристрастного суда над теми, из-за кого в небе над Тегераном погибли 176 человек.
Напомним, «Боинг» потерпел крушение 8 января. Сначала звучала версия о технических проблемах на борту. Затем Иран признал, что его военные формирования сбили пассажирский лайнер. Ответственность за трагедию взял Комитет стражей исламской революции. В заявлении подчеркивалось, что ракетная атака по самолету была непредумышленной.
По одной из версий, самолет могли сбить российской ракетой «земля-воздух», ввезенной в Иран в обход международных санкций. Именно этим может объясняться поспешное признание ответственности Ираном.
Фото isna. ir
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?