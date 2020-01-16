Украина

Пять стран договорились потребовать от Ирана компенсацию за сбитый "Боинг"

Пять стран, потерявших своих граждан в авиакатастрофе в Иране 8 января, потребовали от иранских властей признать полную ответственность за трагедию и выплатить компенсации семьям погибших. Такое заявление было сделано в Лондоне, где собрались главы МИД Швеции, Великобритании, Канады и Афганистана. Украину представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

На борту «Боинга» МАУ, сбитого в Иране, находились граждане шести стран. Наиболее многочисленной группой были представители Ирана.

Авторы обращения к Ирану также требуют, чтобы иранцы провели прозрачное расследование причин, повлекших катастрофу. Еще одно требование касается беспристрастного суда над теми, из-за кого в небе над Тегераном погибли 176 человек.

Напомним, «Боинг» потерпел крушение 8 января. Сначала звучала версия о технических проблемах на борту. Затем Иран признал, что его военные формирования сбили пассажирский лайнер. Ответственность за трагедию взял Комитет стражей исламской революции. В заявлении подчеркивалось, что ракетная атака по самолету была непредумышленной.

По одной из версий, самолет могли сбить российской ракетой «земля-воздух», ввезенной в Иран в обход международных санкций. Именно этим может объясняться поспешное признание ответственности Ираном.

Фото isna. ir

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