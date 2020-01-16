23.98 / 24.26 26.58 / 27.01
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пять стран договорились потребовать от Ирана компенсацию за сбитый "Боинг"

21:05 16 января 2020 71
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Пять стран, потерявших своих граждан в авиакатастрофе в Иране 8 января, потребовали от иранских властей признать полную ответственность за трагедию и выплатить компенсации семьям погибших. Такое заявление было сделано в Лондоне, где собрались главы МИД Швеции, Великобритании, Канады и Афганистана. Украину представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

На борту «Боинга» МАУ, сбитого в Иране, находились граждане шести стран. Наиболее многочисленной группой были представители Ирана.

Авторы обращения к Ирану также требуют, чтобы иранцы провели прозрачное расследование причин, повлекших катастрофу. Еще одно требование касается беспристрастного суда над теми, из-за кого в небе над Тегераном погибли 176 человек.

Напомним, «Боинг» потерпел крушение 8 января. Сначала звучала версия о технических проблемах на борту. Затем Иран признал, что его военные формирования сбили пассажирский лайнер. Ответственность за трагедию взял Комитет стражей исламской революции. В заявлении подчеркивалось, что ракетная атака по самолету была непредумышленной.

По одной из версий, самолет могли сбить российской ракетой «земля-воздух», ввезенной в Иран в обход международных санкций. Именно этим может объясняться поспешное признание ответственности Ираном.

Фото isna. ir

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

Гороскоп

Тяжелый день: гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер