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Авиакатастрофа в Иране: определен срок возвращения в Украину тел погибших
В Иране готовы передать в Украину тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» МАУ 8 января. Уже завершена идентификация тел 11 украинских граждан. При крушении самолета погибли трое пилотов, шестеро бортпроводников и две пассажирки.
Двое украинских экспертов-генетиков от МВД остаются в Тегеране. Специалисты уже получили ДНК-профили останков 11 погибших. Транспортировку тел в Украину планируется провести до 19 января.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в телефонном разговоре с коллегой из Ирана напомнил, что требования Украины остаются неизменными. Украина настаивает на участии в совместном расследовании, а также считает важным участвовать в расшифровке записей «черных ящиков».
Напомним, самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 Тегеран — Киев, разбился возле столицы Ирана. На борту находились 176 человек, все погибли.
Иран признал, что самолет был сбит ракетой, но при этом иранцы акцентируют, что ракетный удар был непредумышленным.
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