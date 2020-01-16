Украина

Детей переселенцев будут кормить бесплатно в детсадах и школах, — закон

Верховная Рада приняла закон, который расширяет помощь переселенцам. Депутаты проголосовали за то, чтобы дети переселенцев бесплатно обеспечивались питанием в детских садах, школах, профтехучилищах.

Авторы закона отметили, что государственная финансовая помощь переселенцам — дело нужное, но недостаточное. Нужны дополнительные механизмы, чтобы компенсировать семьям повышенные расходы в связи с переездом.

Ко второму чтению формулировки в документе были уточнены и исправлены. Закон распространяется как на детей из числа внутренне перемещенных лиц, так и на детей, получивших статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Напомним, по состоянию на январь 2020 года на учете числятся 1,43 млн внутренне перемещенных лиц.

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