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Выборы только после деоккупации: США поддержали Украину в ОБСЕ
Соединенные Штаты Америки поддержали Украину в вопросе, который президент Владимир Зеленский назвал «самым слабым местом Минских соглашений» — восстановлению контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения демократических выборов на ныне оккупированной части Донбасса.
Об этом сказал глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор, говорится в сообщении на сайте миссии.
Он также добавил, что незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.
«Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины», — подчеркнул Гилмор.
Он также привел в пример данные наблюдателей ОБСЕ, которые документируют поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, «которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины.
«Этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе», — сказал Гилмор.
Он также от имени США призвал Россию «дать указание своим доверенным лицам прекратить преследование Специальной мониторинговой миссии, как того требуют обязательства Москвы по Минским соглашениям».
Ранее бывший временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что Украина может договориться с РФ о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил на протяжении одного-двух лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле негативно относятся к предложению о передаче Украине контроля над границей с РФ, считая его нарушением минских договоренностей.
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