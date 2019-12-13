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Украина

В Кремле отреагировали на планы Зеленского изменить минские соглашения

11:49 13 декабря 2019 24
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Право на владу» заявил, что некоторые положения Минских соглашений следует пересмотреть (кстати, такие предположения звучали в Париже на саммите «нормандской четверки»), на эти слова отреагировали в Кремле.

В частности, Владимир Зеленский заявил, что передача Украине контроля над границей с Россией лишь после выборов на оккупированных территориях является неприемлемым условием. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае изменения официальным Киевом своей позиции, ее нужно будет «напряженно анализировать другим участникам Нормандского формата».

Тем временем российская пресса, ссылаясь на заявление МИД России, пишет, что во внешнеполитическом ведомстве не берутся прогнозировать, состоится ли анонсированная в Париже очередная встреча лидеров «нормандской четверки» — ее планировали провести через четыре месяца после парижского саммита.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский озвучил несколько сценариев по Донбассу, в том числе и о «стене» на линии разграничения.

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