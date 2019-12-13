- 11:49 В Кремле отреагировали на планы Зеленского изменить минские соглашения
- 11:47 Скоро за мной могут прийти: спикер InformNapalm выступил с громким заявлением
- 11:46 Кредиты в банках могут подешеветь: НБУ принял важное решение
- 11:32 Мелания Трамп блистала на рождественском балу в свадебном платье за 4000 долларов
- 11:19 Заказчиков нет? В материалах полиции по делу Шеремета нашли странный момент
- 11:13 Посольства ряда европейских стран призывают Оржеля и Геруса к компромиссу по «зеленым» тарифам, – СМИ
- 11:10 В "бермудском треугольнике" на Житомирщине перевернулся пассажирский автобус
- 11:07 Руис впервые прокомментировал поражение от Джошуа
- 11:03 Банду возглавлял депутат: в Закарпатье освободили заложников-нелегалов, в том числе двух детей
- 11:02 Собака «помогает» хозяйке крутить педали велосипеда, перебирая в воздухе лапами — забавное видео
- 10:46 Стал известен еще один соперник сборной Украины перед Евро-2020
- 10:40 В Карпатах настоящая зима: какая погода сейчас на Драгобрате
В Кремле отреагировали на планы Зеленского изменить минские соглашения
После того, как президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Право на владу» заявил, что некоторые положения Минских соглашений следует пересмотреть (кстати, такие предположения звучали в Париже на саммите «нормандской четверки»), на эти слова отреагировали в Кремле.
В частности, Владимир Зеленский заявил, что передача Украине контроля над границей с Россией лишь после выборов на оккупированных территориях является неприемлемым условием. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае изменения официальным Киевом своей позиции, ее нужно будет «напряженно анализировать другим участникам Нормандского формата».
Тем временем российская пресса, ссылаясь на заявление МИД России, пишет, что во внешнеполитическом ведомстве не берутся прогнозировать, состоится ли анонсированная в Париже очередная встреча лидеров «нормандской четверки» — ее планировали провести через четыре месяца после парижского саммита.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский озвучил несколько сценариев по Донбассу, в том числе и о «стене» на линии разграничения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!