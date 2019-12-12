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Украина

"Ахиллесова пята": Зеленский назвал самое слабое место Минских соглашений

23:52 12 декабря 2019 108
Зеленский на Право на владу
Инф. «ФАКТОВ»

Вопрос возвращения Украины контроля над границей является слабым местом Минских соглашений, заявил Президент Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1 + 1».

«Самый сложный вопрос — передача границы под контроль Украины. Это очень смешно, потому что это наш границу. Но это слабое место, ахиллесова пята Минских соглашений — то, что было подписано нашей стороной. К сожалению, мы подписали, что нам передают под контроль нашу границу только после выборов на временно оккупированных территориях»,— сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что у него с президентом России разные позиции в этом вопросе.

«Мне понравилось, что мы начали об этом говорить. Договорились, что будем говорить об этом более подробно с различными вариантами на следующей встрече в нормандской формате»,— отметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина выступает за то, чтобы некоторые положения Минских соглашений — в частности, касающиеся восстановления контроля над границей — были изменены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что жал руку президенту России Владимиру Путину и готов сделать это еще сто раз, если удастся вернуть Донбасс.

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