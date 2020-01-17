Происшествия

За год в Украине поймали 115 тысяч пьяных водителей за рулем: шокирующая статистика

Патрульная полиция подвела итоги рейдов на дорогах в 2019 году и с ужасом была вынуждена констатировать, что за год остановила на трассах более 115 тысяч пьяных водителей. Пьяная езда стала причиной 1216 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 106 человек, а еще 1616 оказались в больнице с травмами.

Первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий говорит, что лидерами антирейтинга-2019 стали Днепропетровская область и Киев. Также много пьяных за рулем ловили в Киевской, Харьковской, Винницкой областях.

«Вождение в состоянии опьянения является одной из причин тяжелых ДТП с пострадавшими за 2019 год и другие годы», — констатируют в Патрульной полиции.

Напомним, среди случаев задержания пьяных были настоящие курьезы. Так, в Киеве полиция трижды за сутки останавливала одну и ту же фуру с пьяным водителем. Было несколько случаев, когда после проверки водителя на алкотестере прибор выдал максимально возможные показатели — 5,00 промилле.

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